英国严查回国恐怖嫌犯：大多与极端组织无直接关系

据英国天空新闻频道网站9月1日报道称，目前，来自本土的极端分子的威胁已经达到前所未有的程度，被直接教唆或下令实施袭击的人数量可观。
一名英国安全专家说：“近几个月来，这种威胁的构成迅速趋于多样化，而且在可以预见的将来很可能会继续严重分化。”
他说：“随着极端组织在拉卡走向失败，就像他们在摩苏尔那样，人们去加入他们的动力开始消失，但他们的言论对于愿意倾听的人仍然很有影响力。”
他还说：“部分问题在于，这样的宣传已经使得威胁‘大众化’，自发或单独行动的人能够看到弹出来的信息，怂恿他们使用刀或车出去发动低技术含量的袭击。”
共有超过800名英国人前往叙利亚和伊拉克与“伊斯兰国”组织并肩作战。
英国警方和安全部门曾担心，随着“伊斯兰国”恐怖组织在中东受挫，数以百计的恐怖分子会设法回到英国，而他们是受过全面训练的杀手。
不过，回国的恐怖分子的实际数量远远少于安全部门的预期。
有大约350名英国公民已经返回英国。其中一些人被提起公诉，但警方认为剩下的大多数人可能与极端组织没有直接关系。
报道称，据信有多达200名英国籍恐怖分子在中东丧生，剩下的人要么不愿意回国，要么因为担心被起诉而害怕回国。
上文提及的安全专家称：“我们现在相信，从叙利亚和伊拉克回国的人很可能比此前担心的要少，部分原因在于随着战斗升级，他们很可能已经阵亡，还有一部分原因是幸存下来的人很可能会寻求在其他国家避难。”
他说：“那些从来不曾离开英国前往叙利亚和伊拉克的人所构成的威胁才是主要威胁——他们仍然士气高涨，而且逐渐开始听从中东地区一些个人的命令。”
英国政府对民众宣称，他们正在监视据信可能回国的大约100名英国籍极端组织成员，因此威胁并没有消失。
担任英国安全事务国务大臣的议员本·华莱士说：“我认为现在的情况是，极端组织十分狡猾地改变了战术。”
华莱士说：“他们已经意识到自己无法向叙利亚和伊拉克输送武装分子，事实上他们已经被击败，特别是在伊拉克。”
他说：“但与此同时，极端组织认为他们需要散布恐怖，因此我们看到，他们所采取的做法是更多地教唆他人，更多地利用互联网煽动那些人在自己国内采取行动，尽其所能杀害他人。”
英国情报机构认为，传播技术的进步——比如加密的聊天网站和应用——使得身处中东战区中心的人能够直接教唆那些身处国内的激进分子。
参与审议英国反恐立法的独立人士、皇家律师马克斯·希尔说：“我们并不总是能够找到进入设备的‘后门’去破解加密的对话，但科技企业可以也应该通过一些方式与执法部门合作。”
近年来在西方国家愈演愈烈的恐怖活动，其模式早在十多年前“基地”组织解体时就已确定下来。
当时，在联军空袭的巨大压力之下，“基地”组织曾呼吁其追随者在伦敦、马德里及其他西方城市发动袭击。
但反恐专家认为，英国政府现在面临的挑战比任何时候都要大。
英国皇家三军研究所国际安全研究主管拉法埃洛·潘图奇说：“安全部门面临的难题是，它们现在所面对的威胁很分散；对任何人来说，拿把刀、开上车并实施某种行动都是十分容易的事情，在这些人看来，可以先考虑实施恐怖行动再考虑理由。”
英国政府相信，英国国内有多达3500人拥有伊斯兰教极端主义思想，可能很容易被怂恿他们诉诸暴力的言论所影响。
而英国民众被告知，英国所面临的恐怖主义威胁并不会在短时间内消失。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost