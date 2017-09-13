新加坡海域一挖沙船倾覆　4名中国籍船员失踪

获救的7人被及时送至新加坡中央医院接受治疗，其中1人肋骨骨折需留院治疗，其他6人无大碍。
新加坡海事及港务管理局随后发布消息说，当天凌晨0时40分，该部门接通知称，一艘印度尼西亚籍油槽船和一艘多米尼克籍挖沙船在新加坡领海海域发生碰撞。
事故导致挖沙船倾覆，部分船体浸水。船上共12名船员，包括11名中国籍船员和1名马来西亚籍船员。4名中国籍船员和1名马来西亚籍船员失踪，新加坡海事及港务管理局、海军、民防部队、海岸警卫队、空军已派出多艘船只和一架超级美洲豹直升机进行搜救。
事故还导致油槽船右舷船首受损，船上26名印尼籍船员无恙。
中国驻新加坡大使馆得知消息后立即启动领保应急机制，领事部第一时间电话联系新加坡海岸警卫队、中央医院、船务公司，要求其全力搜救失踪人员、救治伤员，并妥善安置其他人员。
领事参赞王家荣接受新华社记者采访时说，目前被送往医院的7名船员中，有5人已被船务代理公司送至酒店休息。1名船员腿部有皮外伤，将在午后出院。他表示，使馆将协助船务公司尽快安排出院船员回国。
另外1名被送往医院的船员肋骨骨折，头部也感到不适，但意识清醒。医生说，船员伤势不太严重，无需手术，但要留院治疗。
目前，新加坡海事及港务管理局还在调查事故具体原因。王家荣表示，中国驻新加坡大使馆正敦促新方加强搜救行动，并将搜救坚持到最后一分钟。（新华社）
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