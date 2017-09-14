中国争当电动汽车主导者 拟增加充电桩吸引用户

外媒称，中国正在迅速增加电动汽车的充电桩数量，希望能在和西方进行的新能源汽车比赛中占据领先地位。
据英国《泰晤士报》网站9月11日报道，中国雄心勃勃地制定了要在年底前在全国安装80万个充电桩的计划，较之前的24万个大大增加，这一决定意味着从向购买电动汽车和混合动力汽车的用户提供补贴到向基础设施建设提供公共财政支持的转变。
报道称，中国不仅把电动汽车看成缩小与西方国家差距的机会，还认为它有机会取代其全球竞争者并成为这一市场的主导者。
中国还把电动汽车视为该国严重的空气污染的解决方案。为了净化污浊的空气，北京为其汽车行业制定了目标，以满足严格的排放标准，但是为了实现在2020年前保有500万辆节能车的计划，中国必须解决充电桩短缺的问题——目前充电桩的数量无法满足中国100多万辆电动汽车和混合动力汽车的需求。
据星星充电华北大区总经理王常青说：“问题在于没有足够的充电桩，这一市场远未饱和。”该公司已建设了约24500个充电桩。
在2016年的一项市场调查中，总部设在伦敦的凯度咨询公司发现，充电桩的不足“大大压制了”中国消费者购买电动汽车的“热情”，这也是电动汽车拥有者最主要的抱怨。
凯度咨询公司称：“就政府来说，它需要加快充电桩的建设，另外还要进一步努力来统一标准，制定规则。这样，中国消费者的购买力才能充分得以释放。”
政府经营的国家电网正在带头这样做，它承诺今年在现有的4万个充电桩的基础上增加2.9万个，重点是在主要公路上建充电站，近期目标是在2020年前建12万个充电桩。
报道称，这给了私人运营商很大的空间，北京在2014年向私人运营商开放了这一市场。在与星星充电等私营公司合作过程中，国家电网建设了一个平台，将16.7万个充电桩连接起来，这已经是全球规模最大的网络。在这一过程中，北京还在解决另外一个问题——将充电桩以及电动汽车型号统一起来实现标准化，这样它们就能互相兼容。国家电网的一名官员说：“推广中国标准非常重要。”
另据《日本经济新闻》9月12日报道，中国政府确立方针，将禁止生产和销售汽油车及柴油车。中国将把汽车产业的重心转向以电动汽车为主的新能源车。作为全球最大汽车市场的中国的动向势必会影响全球车企的战略和全球电动汽车市场。
报道称，为扶植新能源车，中国政府放宽了限制，在新能源车领域允许大型外资企业成立第三家合资企业，让其开发具有品牌影响力的新能源车。此外，中国政府还考虑从2018年起引入要求车企必须生产和销售一定比例新能源车的规定，目前还在协调之中。
中国2016年新车销量为2800万辆，是美国的1.6倍、日本的5.6倍，因此全球的大型车企都准备大力开发新能源车。在中国市场争夺份额的德国大众和美国福特汽车决定成立第三家新能源车合资企业，美国大型电动汽车企业特斯拉也考虑在中国进行本土生产。日本企业方面，日产汽车和丰田汽车准备推进现地生产及投放新款汽车，加快采取应对措施。
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