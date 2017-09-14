英国将开发装甲车辆主动防御系统

英国防务科技实验所13日宣布，该机构与总部位于意大利的莱昂纳多公司签订协议，将开发用于装甲车辆的主动防御系统技术，以便提升这类装备在战场上的生存能力。
这个项目最终目的是为英军装甲部队车辆提供一种轻便且符合成本效益的主动防御系统，从而提高装甲车辆对抗火箭推进榴弹以及反坦克导弹等的能力。
传统上，坦克以及步兵战车等装甲车辆主要依靠厚重的装甲来抵御各类弹药攻击，但随着反坦克技术的不断进步，单纯依靠加厚装甲来提升防御力已越来越吃力，尤其还要考虑过高的重量会影响车辆机动性能。
因此目前主要军事国家都在开发主动防御系统来提升防御力，这类系统通过探测装置获得来袭弹药的运动特征，然后启动对抗装置，发射干扰弹诱使来袭弹药偏离目标，或用拦截弹药将它直接击落。这个过程中，探测装置的反应非常关键。据防务科技实验所介绍，新研发的主动防御系统能在100毫秒内探测并击毁来袭弹药。
防务科技实验所的技术人员理查德·胡珀说，随着战场环境的挑战不断加大，通过为陆军车辆装备这类主动防御系统，能保障成功完成未来军事任务。（新华社）
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