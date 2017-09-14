新加坡女总统居住组屋 保安升级

昨日中午诞生的新加坡第一任女总统哈莉玛，将于今日傍晚6时，在新加坡总统府内宣誓就职。
虽然贵为总统，哈莉玛表明将继续住在义顺组屋，她指出，她在那里住了多年，那是很舒适的地方，保安问题则得交给保安部门负责。
据新加坡媒体报道，哈莉玛位于义顺4道的住家保安已升级。
不只有警员站岗，电梯出入口附近的两个停车位，也保留给警车停放。
即将在今天宣誓就职成为我国第八位总统的哈莉玛，位于义顺4道的住家保安已升级。不只有警员站岗，电梯出入口附近的两个停车位，也保留给警车停放。
警察昨起站岗
据《今日报》报道，哈莉玛的住家外自昨天（13日）傍晚起就可以看见两名警察在站岗。其中一人在电梯大厅坐着，另一人则站在哈莉玛住家单位外。
此外，电梯出入口附近的两个停车位，也保留给警车停放。当局还在停车位后方各放置了一个红色告示牌。
附近的邻居表示，这些变化都发生在哈莉玛昨天当选总统之后的几小时内。
56岁的技术员Tan Kim Boon就住在距离哈莉玛角落住家的几个单位外。他说：“当我走出电梯时，我一开始很惊讶看见警察站在电梯大厅，还以为发生了什么事，但过后发现警察是要在那里保护她。我觉得居民们会理解。这样的安保措施对我们来说没有不方便。”
而住在哈莉玛楼上单位的安全主任Lim Eng Seng说：“我早上出门时，他们还没有标记停车位，我在放工回来后才看见。我住在这里很久了，这个社区很安全，但我理解为什么她需要额外的安保。这些措施对我们也不会不方便，所以我们没什么可抱怨的。”
他也说：“如果她想继续住在这里，那对她很好，邻居们也不会打扰她。”
重申想继续住组屋
昨天当选总统后，哈莉玛向记者重申，她想继续住在她的组屋单位里。
传统上，总统府是总统的官邸与办公地点，然而新加坡大多数总统都选择住在自己的住家。不过，哈莉玛是新加坡第一名住在组屋的总统，其他总统都居住在私人住宅。
当被问及这样的安排会否有安全隐患时，哈莉玛表示她会把这些问题留给有关当局负责人。
常看到哈莉玛爬楼梯回六楼住家
哈莉玛昨天也说，她每天早上都会运动大约45分钟，住在组屋区可以帮助她保持健康，因为她尽可能都会走楼梯。
她的邻居们也表示，经常看到哈莉玛爬楼梯回到她六楼的住家。
虽然哈莉玛暂时不想搬进总统府，但或许不久后就能看到她在总统府的大草坪上散步。
据《亚洲新闻台》报道，哈莉玛说：“总统府应该很大，这能让我有更多机会到处走动、运动，保持身体健康。”
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