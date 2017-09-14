美国政府宣布禁用卡巴斯基软件

美国政府13日以国家安全为由，宣布禁止联邦机构使用俄罗斯网络安全厂商卡巴斯基实验室的软件产品。卡巴斯基实验室回应说，对美国政府的决定感到失望，并否认与包括俄罗斯政府在内的任何国家政府有“不妥当的关系”。
美国国土安全部当天发布强制行动指令，要求所有联邦机构30天内查明其信息系统内所使用的卡巴斯基产品，60天内制订详细的删除计划，90天内删除这些产品。
美国国土安全部在一份声明中说：“对卡巴斯基某些要员与俄罗斯情报部门及其他政府机构之间的关系表示关切。”并称，根据俄罗斯法律，卡巴斯基可能被要求或被迫协助俄罗斯情报机构拦截俄罗斯网络上的通信。
“俄罗斯政府无论是自己采取行动还是与卡巴斯基合作，都可能利用卡巴斯基产品提供的访问路径，从而危及直接涉及美国国家安全的联邦信息和信息系统。”声明写道。
美国国土安全部说，这一决定是在“仔细考虑现有信息并与机构间合作伙伴协商后”做出的，并表示卡巴斯基可提交一份书面答复，以解决相关关切。
针对美国政府的禁令，卡巴斯基实验室同日发表声明说：“这些指责都是基于虚假指控和不准确的假设，没有人或任何机构公开提供任何可靠的证据。”
声明强调，卡巴斯基从来没有帮助过或将帮助世界上的任何政府从事网络间谍或网络攻击活动。“令人不安的是，一家私人企业在被证明无辜之前，先因地缘政治问题被认定有罪”。
卡巴斯基实验室成立于1997年，是世界知名网络安全公司，总部位于莫斯科，目前在北美地区设有三个办事处，并计划2018年再开三家。卡巴斯基实验室表示，对美国政府的销售“并不是该公司在北美的重要组成部分”。（新华社）
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