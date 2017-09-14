iPhone X 发布会上面部识别出故障现尴尬

俄媒称，在苹果新品发布会上，新推出的iPhone Ⅹ上用于面部识别的Face ID功能令开发者陷入尴尬境地。
据俄新社华盛顿9月12日报道，本次发布会在苹果公司新总部苹果公园内的史蒂夫·乔布斯剧院举行。苹果公司宣称，最新型智能手机iPhone Ⅹ将为新一代智能手机定调，它配有Face ID功能，取代了识别机主指纹的Touch ID功能。
公司副总裁克雷格·费德里吉介绍了这项新技术的细节。然而令所有人始料未及的是，费德里吉第一次演示iPhone Ⅹ如何识别机主面容时没有成功。
费德里吉说：“这是iPhone Ⅹ，打开它就像看它一眼这么简单。”然而，手机“没有认出”他。从转播视频中可以看到，屏幕上出现了“输入数字密码，以开启Face ID”的建议。
费德里吉拿出另一台备用设备才成功展示了该功能。
苹果公司介绍称，Face ID功能通过带有红外发射器的前置“原深感”摄像头实现。苹果A11仿生处理器可确保面部识别的准确性。新功能除用于解锁手机外，还能用于支付和制作Animoji表情。
据苹果公司介绍，Face ID功能向人脸投射3万多个肉眼不可见的光点，产生的红外光谱图和点状结构图通过神经元引擎建立精准的面部模型。随后将数据发送至用于合规性检查的安全区域模块。
苹果公司副总裁菲利普·席勒则表示，设备不是简单地记住表面特征，还会分析人脸结构，因此改变发型和头饰或是否佩戴眼镜不会影响识别。席勒称，另一个人用Face ID功能解锁手机的几率是百万分之一。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost