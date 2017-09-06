中国与东盟扩大电子商务合作 共享网络“新机遇”

“中国与东盟在电子商务领域合作前景非常广阔。中国互联网企业已开始投资东盟的电子商务、共享互联网金融、网络媒体、游戏等多个领域。”在广西南宁举办的“2017中国—东盟信息港论坛·电子商务峰会”上，中国商务部副部长钱克明说。
以“共享丝路新机遇 共创电商新愿景”为主题的“2017中国—东盟信息港论坛·电子商务峰会”近日开幕，中国、缅甸、马来西亚、泰国、柬埔寨等国家政要及1000多名企业家和各界代表参会，共同探索中国-东盟电商发展的新路径，搭建中国-东盟电商企业的合作桥梁。这是第14届中国—东盟博览会期间整体规模最大的专业会议之一。
本次峰会促进了一系列电商项目合作，京东、敦煌网、软通动力、河南保税集团、蚂蚁洋货、深圳环金等进行项目签约落地。峰会期间，中国和东盟有关人士还进一步探讨如何创新跨境电商监管模式，延伸服务支撑体系，促进跨境电商发展。
中国与东盟经贸往来紧密，东盟已连续6年成为中国第三大贸易伙伴，也是中国第九大跨境电子商务的贸易伙伴，且增长潜力巨大。
“当前电子商务成为互联网技术的重要应用领域，成为世界经济增长的新亮点。”钱克明说，商务部正推进电子商务法出台，不断健全电子商务环境，积极开展跨境电子商务试点城市。“随着‘一带一路’建设不断深入，我们将大力推进电子商务领域国际合作和交流，推动建立多边和双边的合作交流机制，推动相关领域经贸规则的制定。”
马来西亚国际贸易及工业部第二部长黄家泉说，中国是电子商务界的领军者，在“一带一路”倡议下，电子商务为中国与东盟国家的合作提供了新平台，有助于更好促进中国和东盟各国之间互联互通、贸易畅通。
柬埔寨商业部国务秘书毛托拉说，柬埔寨过去十年中采取了大刀阔斧的措施，以弥合与其他国家之间的差距，拥抱数字革命。柬埔寨电子商务和网络购物在过去几年迅猛发展。目前柬埔寨国际网站有阿里巴巴、亚马逊、易贝等。
泰国科技部副部长蓬猜·达衮瓦蓝伦表示，电子货币和移动支付在东盟国家的推广使用可以促进电子商务的发展，支付宝等移动支付方式在中国的成功已经有力证明了这一点。
中国一些企业已开始投资东盟电子商务领域，与东盟国家加强合作交流。敦煌网副总裁陶昱说，目前敦煌网东盟平台正在筹建中，将发展到更多东盟国家，为中国供应商以及东盟本地供应商，通过B2B和B2C方式拓展更多东盟市场乃至全球市场。
“东盟市场作为全球最活跃的市场之一，拥有巨大的发展潜力。”苏宁易购集团副总裁范春燕说，去年12月，中国—东盟跨境电商平台启动，依托这一平台，苏宁希望带动更多中国商品服务于东盟市场。（新华社）
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