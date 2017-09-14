美高官拿朝核问题说事 威胁进一步制裁中企

境外媒体称，特朗普内阁9月12日威胁，如果北京不作出更多努力来关闭帮助朝鲜的银行和其他中国企业，就要对中国采取进一步制裁。
据美国《华尔街日报》网站9月12日报道，美国财政部长史蒂文·姆努钦9月12日在一个会议上说，如果中国不履行它支持的联合国制裁决议，那“我们就将对他们进行额外的制裁，并阻止他们接入美国和国际美元体系”。
负责打击恐怖融资的助理财政部长马歇尔·比林斯利9月12日在众议院外交委员会的一个小组委员会作证时说，华盛顿决意要切断平壤的所有收入来源，即便那意味着对世界第二大经济体的企业进行单边打击。
比林斯利说，财政部最近针对一家中国的银行和其他中国企业的制裁旨在“向中国传递信号”。“我们有能力追踪朝鲜在煤炭等违禁商品方面的贸易。如果中国政府不行动，那么我们将采取行动。”
另据香港《南华早报》网站9月13日报道，美国众议院外交委员会的一个小组委员会正力促对有大量在美业务的中国大银行进行单边制裁，以迫使它们切断据称对朝鲜核与导弹计划进行的金融援助。
众议院外交委员会主席埃德·罗伊斯9月13日在华盛顿举行的一个听证会上说，美国政府可以“单边”指定更多的中国大银行和企业在与朝鲜做生意和与美国做生意之间作出选择。
这一举动是美国国会如下努力的一部分，即迅速通过并大力推行法律工具使行政部门更容易对外国银行及企业采取行动，以进一步孤立朝鲜。
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