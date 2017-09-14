钓鱼岛成中日改善关系“绊脚石”

5年前，日本政府对钓鱼岛实施所谓“国有化”，导致中日关系陷入低谷。日媒称，虽然中日双方目前都表明了改善关系的意愿，但仍未找到解决改善两国关系的绊脚石——钓鱼岛问题的突破口。
日本《每日新闻》9月12日刊发文章称，在钓鱼岛实施“国有化”后，中国不仅让海警局公务船在钓鱼岛海域巡航常态化，而且2013年11月在包含钓鱼岛的东海空域划定了作为战斗机紧急起飞标尺的防空识别区。去年6月，中国军队首次派军舰在钓鱼岛附近毗连区海域航行。
文章称，针对这种状况，日本政府在为“钓鱼岛有事”做准备。自卫队将于本年度结束前在陆上自卫队相浦驻地（长崎县佐世保市）新建“水陆机动团”，该团将在遭到侵犯时担负夺岛任务。两国政府在为早日启动防止偶然军事冲突的“海空联络机制”而继续进行磋商，但难以预料何时能达成协议。
另一方面，中国在海空频繁开展活动的同时，还通过宣传来实现主权声索的既成事实。在中国中央电视台8月底播放的大型政论专题片《大国外交》中，有中国海警局船只在钓鱼岛附近海域向海上保安厅巡逻船发出警告的视频。
文章称，但是，双方需要在应对进行核导开发的朝鲜等问题上进行合作，两国政府表明了对改善关系的意愿。今年正值实现日中邦交正常化45周年，双方正在为在东京举行日中韩首脑会议进行协调。明年是缔结《中日和平友好条约》40周年的重要年份，考虑实现领导人互访。
文章称，此外，日本方面将中国8日在北京人民大会堂举行日中邦交正常化45周年纪念仪式视为“改善关系的积极信号”（外务省高官语）。5年前，中日邦交正常化40周年纪念仪式因实施钓鱼岛国有化而取消。
日本《每日新闻》9月12日发表文章称，中日之间今后不可避免还会发生某种程度的摩擦。为防备不测事态，应当尽快在自卫队与中国军队之间构建起“海空联络机制”。还有必要在环境问题、人工智能等经济领域深化合作，促进政治关系升温。
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