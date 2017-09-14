班农香港演讲出人意料:避谈"中国威胁" 基调转柔和

美媒称，美国总统唐纳德·特朗普的前首席战略顾问斯蒂芬·班农9月12日在香港发表演讲时说，特朗普尊敬中国国家主席习近平甚于其他任何外国领导人。班农还警告中国必须停止他所谓的针对美国的贸易战。
据彭博新闻社网站9月13日报道称，班农说：“他们之间的关系非常牢固。我认为没有哪位世界领导人比中国国家主席更受特朗普总统尊敬。”
班农在中信里昂证券组织的一个论坛上对金融界人士发表的讲话并未对媒体公开。6名出席了论坛的人士转述了班农的话。
班农表示：“我认为我们能避免贸易战。”他说，中国必须允许美国更大程度地进入其市场，停止要求试图在该国做生意的美国公司进行所谓的“强制技术转让”。他说：“但我们两国之间存在着非常密切的关系。”
据美国《纽约时报》网站9月13日报道，斯蒂芬·班农在白宫工作时，曾影响了特朗普总统把美国经济问题归咎于中国的民族主义言论。
报道称，9月12日，班农与一小群对冲基金经理和投资者共进午餐，然后在一个重要投资者的大会上作了主题演讲。这是班农自今年8月离开白宫以来的首次高调海外旅行。
据两位参加了午餐的投资者说，班农说，特朗普对习近平表示了高度尊重，并认为两位领导人可以找到解决朝鲜危机的办法。
报道称，班农一直未曾隐藏他对中国的看法。在9月10日播出的哥伦比亚广播公司“六十分钟”节目中，班农表示，美国需要对北京采取更严厉的立场。他说，中国已在“与美国打贸易战”，轮到华盛顿做出回应了。
今年8月，班农在接受杂志采访时曾预言，不出十年，美国将会在南中国海打一仗，中国一直在南海建设军事设施。这次采访后不久，班农从白宫离职。
据在场的人士说，在9月12日的活动中，班农对所谓的“中国威胁”未作表示，而是更广泛地讨论了全球贸易不平衡的问题。
另据美国《华盛顿邮报》网站9月12日报道，涉及斯蒂芬·班农与中国这个问题时，情况比较复杂。这位特朗普总统曾经的战略顾问自称是美国劳动阶层的捍卫者。他喜欢展望贸易大战的前景。
9月12日，就在班农从奉行“美国优先”的白宫离职仅数周后，他身上的矛盾对立统一表现得一览无遗：他在香港一家酒店向一些投资者发表了主旨演讲。
报道称，他的演讲题目是《美国的经济民族主义、平民造反与亚洲》。这意味着他的演讲必然言辞激烈，义愤填膺，且频频警告中国的“经济霸权”。然而，据现场听众转述，班农演讲的基调比较柔和。
据获悉，最令人意外的是，班农似乎担负了缓解海外紧张的使命。比如，他告诉听众：“美国优先”并不意味着孤立主义，美国仍是太平洋地区的大国。
不过也并不全是赞扬。正如《南华早报》指出的，班农认为中国经济本质上损害了美国利益，并说美国准备在特朗普11月访华前向中国提出贸易问题。
可是，他也表示，双方可以避免冲突。所以，9月12日的关键信息是含糊不清的。也许，班农的中国观有一点可以确定——取决于听众是谁。
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