北冰洋经济圈将受益于中国“一带一路”倡议

这篇题为《北冰洋有谁受益于中国“一带一路”倡议》的文章认为，自从四年前成为北极理事会正式观察员国以来，中国一直抓紧时间扩大和深化自己在北极地区的资历和外交活动。获得观察员国身份之前，政府文件与科研活动已经习惯性将中国称为“近北极国家”。随着政治经济实力日益增强，中国正处在参与极北地区经济开发的理想位置。而且，随着“一带一路”倡议持续推进，人们很快开始讨论北冰洋可以在新兴贸易航道中发挥怎样的作用。不过
文章称，中俄两国正在日益深化在西伯利亚与俄罗斯远东地区的经济合作，中国同时对进一步利用北海航道、加快欧亚货运速度越来越有兴趣，而且中国有意参与开发北海航道沿线能源项目及基础设施建设。这些现象都表明，中国的经济利益正在和“一带一路”理念进一步靠拢。
国家发展改革委和国家海洋局的文件正式将北极与“一带一路”联系在一起。文件命名了三条海上通道，即共同建设中国－印度洋－非洲－地中海蓝色经济通道；共建中国－大洋洲－南太平洋蓝色经济通道；积极推动共建经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道。认为这三条通道对中国铸造推进经济增长的“蓝色引擎”具有重要作用。全部三条“蓝色经济通道”都将与当地政府和经济体合作开发。围绕北极地区，文件指出中国有意与地区其他各方开展合作，改善通航条件，勘查新的资源，推广清洁能源，促进相互发展。
文章称，至于“一带一路”将如何具体影响北欧与俄罗斯的北极地区，以及会有怎样的时间表，目前仍属未知。但是从短期来看，中国今后几年在北海航道沿线的航运活动会越来越活跃，而这将成为“一带一路”倡议在北极地区的核心内容，促使更多人关注对交通基础设施的合作开发。
文章指出，到目前为止，中国政府尚未就北极政策发表任何专门的白皮书。这样一份文件据说正在准备当中。中国“一带一路”倡议的作用同样有望成为2017年10月北极圈会议的主要议题。人们有兴趣看到中国加深北极经济接触的努力将如何进一步融入“一带一路”倡议。
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