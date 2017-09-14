英国脱欧尚未撼动伦敦全球第一大金融中心地位

法媒称，很多人预言伦敦金融城在英国脱欧后只会“陷入停滞或衰退”，但目前伦敦依然领先于其他金融中心。在英国智库Z/Yen咨询公司最新公布的全球金融中心指数排行榜上，伦敦依然领先纽约位列第一，而且两者间的差距还进一步拉大了。榜单前十中再也没有其他欧盟成员国城市的身影。
据法国《论坛报》网站9月11日报道，Z/Yen咨询公司强调：“尽管正在进行脱欧谈判，但很有意思的是伦敦的评分只比上一次减少了两分，这是前十大金融中心中减分最少的。”纽约的评分锐减24分，这主要是人们“对美国的贸易前景感到担心”，因为特朗普威胁要退出一些国际贸易协定。
目前想要看到英国脱欧带来的直接影响还为时过早：还没有任何大银行逃离伦敦金融城。金融机构确实宣布了不少计划，都是从伦敦迁走涉及数百人业务的方案。在英国脱欧之后，欧洲银行管理局将会迁至一个欧盟国家，巴黎是几个候选城市之一。
在最新的榜单上，排在第三至第五名的是香港、新加坡和东京，前十位中依次还有上海、多伦多、悉尼、苏黎世和北京。
从一些打算在英国脱欧后将业务迁出伦敦的大银行（尤其是美国银行）的倾向上看，法兰克福是它们在欧元区的最佳选择。与今年3月的榜单相比，本次法兰克福的排名跃升了12位，超越卢森堡排在了榜单的第11位。巴黎的排名则只提高了3位，总排名第26位。
Z/Yen咨询公司在相关报告中指出：“法兰克福、都柏林、巴黎和阿姆斯特丹今年的评分都提高了，但是苏黎世、日内瓦和卢森堡的评分都下降了。欧洲金融中心的整体评估，依旧要看到底谁能从英国脱欧中获得更大的好处。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost