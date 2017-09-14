日本将向印度提供1900亿日元用于修建新干线式高铁

日媒称，日本首相安倍晋三14日将在印度西部古吉拉特邦甘地讷格尔与该国总理莫迪会谈。届时，安倍将表示向印度提供约1900亿日元（约合人民币110亿元）的贷款，用于导入日本新干线方式的高速铁路建设等，他还计划呼吁印度在设想的另一条高铁上也采用新干线方式。会谈后，双方将发表促进经济和安全保障领域合作的联合声明。
据共同社9月13日报道，日本政府意在通过促进强化关系的基础设施出口，吸收印度的经济活力，促进日本自身的发展。
安倍13日从羽田机场乘坐政府专机启程，抵达印度西部城市艾哈迈达巴德，参观了凭借非暴力不合作运动促成印度从英国统治下独立的圣雄甘地作为主要对象的设施。14日，安倍将与莫迪一起出席以新干线方式连接商业城市孟买和艾哈迈达巴德之间约500公里路程的高铁开工典礼，之后两人将前往甘地讷格尔举行首脑会谈。
报道称，安倍打算在首脑会谈上就航空自由化达成共识，放宽对两国间航空线路和航班数量的管制；在安全保障方面，则考虑到中国的海洋活动，与印方确认“航行自由”的重要性。此外，还计划就推进美印两国海军以及日本海上自卫队的三国联合训练达成协议。
首脑会谈还将探讨阻止朝鲜的核与导弹开发，就履行联合国安理会制裁决议达成共识，努力深化合作。安倍13日在启程前向记者强调，“将与莫迪一起向世界强调必须让朝鲜改变政策”。
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