美俄相继用最强炸弹招呼IS 牛刀杀鸡给猴看？

继4月13日阿富汗“伊斯兰国”武装分子感受过“炸弹之母”的威力后，9月7日他们在叙利亚的同伙也近距离体验了一下“炸弹之父”的炙烤。对于这类武器的介绍，美国空军少将菲斯库斯曾描述，“这种武器会对目睹使用它的人产生强烈的心理阴影”。美俄先后在战场上使用这类大型炸弹迅速取得了战果，但是利用这种“恐吓型”武器在战场外取得的“战果”才是美俄最重要的目的。
“炸弹之母”獠牙龇给谁看？
每年4月，对于阿富汗政府及驻阿外国军队来说都是提心吊胆的时节，塔利班“春季攻势”往往都在这段时间开始，北约基地以及阿富汗政府军的安全环境会急剧恶化。比如，今年4月21日，阿富汗军事基地遭到塔利班袭击，造成至少140人死亡，此事导致阿富汗国防部长和军队总参谋长引咎辞职。而美军在这个档口“祭出”最强炸弹招呼“伊斯兰国”，94名武装分子瞬间死亡，随后新闻媒体大量渲染炸弹威力和被夷平的战场，所有这一切都给对手留下“强烈的心理阴影”，威慑塔利班的意图不言而喻。
“遇到阻力铁棒横扫，阻力加大铁棒加粗”，美军在阿富汗似乎也开始推崇俄罗斯的这句著名谚语。寄希望于更多的军队和更强的武器来稳定甚至逆转阿富汗局势，至少通过对更为死硬的“伊斯兰国”下手，似乎也在为“威慑”成功后的政治解决方案预留空间。但是5个月过去了，对比丰满的梦想，现实就显得过于骨感了。塔利班依然攻势如潮，美军的“黩武”行为更招致阿富汗盟友的怒怼，“内部攻击者”（身穿阿富汗军队制服的攻击者）频繁出现也证明了这种粗暴威慑理论的贻害无穷。
俄军亮肌肉给美军打预防针？
而俄罗斯在叙利亚使用“炸弹之父”或许也有深层考量。今年以来，中东各反恐战场捷报频传，“伊斯兰国”不仅地盘越来越少，日子也过得越来越紧巴。伊拉克摩苏尔被解放，叙利亚政府军在代尔祖尔连战连捷（俄称85%的叙利亚国土上已经没有恐怖组织武装），到了9月，“伊斯兰国”成建制的武装将被彻底铲除几乎已是板上钉钉。胜利果实马上就要熟透，抢夺战已经悄悄上演，虽然各派还扛着“反恐大旗”，但是不雅的吃相早已暴露无遗。
在伊拉克，被美国武装并训练的库尔德武装正谋划“独立公投”，不仅包括库尔德人传统的居住区，借着反恐战争被库尔德武装控制的一些地区也被涵盖进去。周边的伊朗、叙利亚和土耳其等国都跳出来强烈反对，因为这一举动有可能鼓动伊朗、叙利亚和土耳其的库尔德人跟风效仿。另外叙利亚的库尔德武装也在美军支援下，快速抢夺“伊斯兰国”留下的真空区域，而参与“抢奶酪”甚至“下山摘桃子”的还有叙利亚政府军和形形色色的各路反对派武装。
随着“伊斯兰国”逐渐势衰，叙利亚境内各个背靠“大哥”的武装派别迟早会“撞”到一起。事实上，各位“大哥”已经按捺不住了。美军就曾以所谓的“化武袭击”以及“保护盟友”之名，空袭叙利亚政府军基地以及打下叙利亚政府军战机。近期在代号为“伟大黎明”的军事行动中，叙利亚政府军收复大片失地，打破代尔祖尔市封锁更被称为“战略转折”，然而“木秀于林，风必摧之”，越是这种时候越要提防美军及其支持的武装组织“故技重施”、背后捅刀，俄罗斯在战场投下“炸弹之父”亮肌肉表决心，更像是给对手打个“预防针”——伸手必被抓。
“牛刀宰鸡”威慑谁？
无论是“炸弹之母”还是“炸弹之父”，它们都需要大型飞机来投放，前期准备及部署都颇费周章，美军在阿富汗投下的“炸弹之母”是从改装的C-130上投下去的，2007俄罗斯试爆“炸弹之父”也是从运输机上投下的，至于此次在叙利亚的行动，保密工作非常出色，以至所有媒体战前都没有发现这款“大杀器”部署到叙利亚的蛛丝马迹。另外，这两次打击的都是极其重要的目标，美军空袭消灭近百名恐怖分子，而俄罗斯的轰炸则打死包括IS“战争部长”及重要指挥官在内的40余名武装分子。这都需要非常精确的情报以及十分严格的保密措施，如果从战场需要来说，尚有更便捷的打击方式可供选择，如此劳神费力地组织一场大规模“轰炸秀”只能说明是“醉翁之意不在酒”。
如核爆般的蘑菇云、巨大的噪音以及被撕裂的武器和武装分子，即使不提亲历者感受到的痛苦，旁观者的意志也将遭受巨大的冲击。阿富汗战场以及叙利亚战场上投入使用的“炸弹之母”和“炸弹之父”的恐吓威力，远远超越这两个战场本身，就像是用一把大“牛刀”来宰杀一只“小鸡”，但更多是为了给“猴子”看。
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