港媒：香港移动支付应学新加坡

Google香港在周二（9月12日）公布《智慧数码城市白皮书》，指香港在数码化方面落后于其他国际城市，而香港在流动支付发展的落后，更加不是甚么新闻。对此，不少论者将香港和内地类比，但两者的背景千差万別，香港没可能复制内地的成功模式，相比之下，新加坡发展流动支付的方式，可能更值得香港参考。
在2015年，《人民日报》海外版发表题为《香港「八达通式」危机惊醒了谁》的署名文章，指香港的八达通曾取得极大成功，后来却在发展电子支付科技上停滞不前，甚至被内地超越，引起了香港社会对电子支付、特別是流动支付发展落后于人的关注。
事实上，现时内地已经开始步入「无现金社会」，消费者透过如微信支付等手机应用程式，已经可以完成绝大部分日常消费交易，连街坊小店都可以「嘟」手机付款，更因而衍生了大量如网购、网上理财、网上「打赏」等等。相比之下，香港仍停留在八达通时代，不少小商户，以至的士、红van等仍倾向现金交易，由此看来，确实比内地更加落后。
两地背景不同 港难跟随
只不过，如果将香港和内地类比，甚至要求香港在流动支付上学习内地，恐怕并不现实，因为中港两地的背景各有不同。内地的流动支付之所以在短短几年间大行其道，主要原因是内地的伪钞问题猖獗，由百元人仔「大纸」，到五元、一元的「散纸」都有假，大大增加交易的风险与成本，加上内地的信用卡消费起步较慢，普及率相对较低，令内地可以一下子跳进较先进的流动支付年代。
这种发展模式，以内地的用语来说就叫「后发优势」──因为起步慢、包袱少，一下子可以选择最好最先进的模式。若要再比较下去，比中国内地在应用流动支付更蓬勃的是一个非洲国家，更不是如南非、尼日利亚般经济发展较佳的地区，而是经济较为欠发达的肯亚，该国三分之二成年人已透过流动支付进行日常交易，其道理也很简单，就是当地的传统金融服务发展缓慢，银行网点不足、现金交易麻烦，形成极大的市场空隙，有利于流动支付服务的发展。
新加坡大力推动智能国家，总理李显龙更加亲力亲为。近日他透过Twitter与电竞设备生产商Razer创办人互动，亲自邀请对方提交计划书，阐述如何能在18个月内，开发全国统一无现金交易系统。
优惠消失回归传统模式
因此，对不少香港人来说，现时以八达通、信用卡，以至现金的交易模式已经足够「方便」，自然欠缺如内地、肯亚的「后发优势」环境。而更值得香港学习的，可能是新加坡的发展方向。
对于如香港等发达地区的消费者来说，要拥抱流动支付时代，除了缺乏「后发优势」的环境之外，更因为流动支付平台太多，随意已可数出TNG、Tap & Go、O! ePay、Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay等等，而且不同平台之间往往又不能互通，造成消费者和商户的「选择困难症」，更引致手机支付市场严重碎片化的问题，窒碍发展，结果很多时新的支付服务推出购物回赠优惠，消费者或许会贪新鲜使用，但「拎着数」之后，又回复用现金、八达通、信用卡等传统支付模式。
20年前经验可借镜
针对这个问题，新加坡的做法就是打算由政府牵头，建立一个国家电子支付系统，统合不同的支付平台，并向大企业以至中小企提供这套支付方案，而李嘉诚有投资的科技企业Razer，据悉更已向新加坡政府提交计划书，目标是在推出后18个月之内，全面普及这套系统，推动新加坡发展成为无现金城市。这种由政府主导的发展模式，其实很值得发展水平相近的香港参考。
或许有人觉得，这套由政府主导的发展方式，并不符合香港这个奉行「自由经济」的社会。但是，1997年推出的八达通之所以能在短时间内迅速普及，关键正是当年政府透过全资拥有的地铁与九铁牵头，再邀请九巴、城巴和油蔴地小轮等私营机构一同开发，因为政府主导这个计划，才会有八达通的成功。二十年前，香港在政府带领下，於电子支付的发展上赢了一仗，二十年后的今天，对于流动支付的发展，就看政府是否愿意带头踏出积极的一步了。（HK01）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost