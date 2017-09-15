学者称美经济现裂痕：股市高涨 实体经济疲软

法国《回声报》网站8月7日发表鲁比尼全球经济咨询公司总裁、纽约大学斯特恩商学院教授努里尔·鲁比尼的文章称，美国金融市场的良好结果与实体经济之间的脱节构成了问题。当股市继续达到新的巅峰时，2017年上半年美国的增长率却仅有2%，低于奥巴马执政时期。第二季度也不应当期待会有明显提升。
行动空间被国会紧缩
文章称，股市的投资人仍然相信，特朗普将能够刺激增长、增加企业盈利。长期利率比预期更低、美元比预期更加疲软，对于美国股市而言，这是好事情，特朗普的亲企业计划原则上更加有利于某些股票。
文章称，一项大规模预算振兴计划推动美元走高、迫使美联储提高利率的风险不太大。根据特朗普团队的效率来看，完全可以认为，即使真的出台振兴计划，其规模也将比预期小得多。
文章称，美国政府在经济阵线无力向前推进的情况很有可能还将持续。在国会，共和党人未能用别的法案替代奥巴马医改法案，主要是因为他们当中的最温和派拒绝投票支持一项将会让2000万美国人丧失一切医疗保险的计划。
如今政府打算改革税收制度，这项改革同样面临重重困难，甚至是更加难以进行。因为按照参议院的规定，要想获得简单多数通过，减税方案需要在10年内平衡预算，这样一来共和党人也将需要大幅缩减原计划的减税规模，或者接受减税只是暂时且有限的。
文章称，要想保证一项税收改革对美国劳动人员有利且能刺激增长，就需要“劫富济贫”，但特朗普的计划却反其道而行之：降低的赋税当中80%至90%将对收入最高的那10%的国民有利。
薪酬增长疲软累及经济
文章称，与特朗普和国会的共和党人所言的相反，美国企业并没有一边积攒着数万亿美元现金、一边因为被征税过高而拒绝投资。这些企业之所以对投资迟疑，是因为薪酬的软弱增长限制了消费，因此限制了经济增长。
另外，为了刺激短期增长而提出的基础设施领域万亿美元投资计划尚未提上日程。与其直接投下这笔钱，政府更希望鼓励私有部门借助于适度的税收优惠措施来开展不同的计划。
不幸的是，这将不足以保证大型基础设施计划从构思到实现的整个过程，而准备启动的计划少之又少。
文章称，在贸易政策上，特朗普坚持自己的教条，“买美国货，雇美国人”，这不仅不能拯救就业，反而将损害增长。他已经放弃了《跨太平洋伙伴关系协定》，以及与欧盟关于《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》的谈判。他就北美自由贸易协定重新展开谈判，还可能试图重新讨论其他自贸协定，例如与韩国的自贸协定。
结果适得其反的移民政策
文章称，特朗普还将通过限制移民来限制美国的增长潜能。他不满足于禁止六国公民踏入美国领土，还打算限制高级技工的移民、扩大驱逐非法移民。所有这一切都将限制可用劳动力，从而限制增长，因为美国的人口正在老龄化，许多美国人达到了退休年龄。
文章称，如果金融领域过于放松管制，将会导致新的资产泡沫和贷款泡沫，甚至是伴随经济衰退的新金融危机。这非但不会推动经济增长，从长期来看反而会限制增长。
特朗普退出巴黎气候协定的决定，加上环保方面规章制度的退化，将会导致绿色工业领域，例如太阳能行业的增长放慢。减少对劳动者的保护将进一步降低他们的谈判权利，这将限制薪酬和消费的增长。
因此，实际增长与潜在增长仅有2%，就不足以令人惊讶了。通货膨胀自然疲软，而股市和企业盈利却在走高。
文章称，美国金融与实体经济之间的裂痕在扩大。现金流推升的股市高水平与不合理的繁盛给人实体经济畸形的印象。调整不可避免。
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