伤亡惨重！美军战车起火：15人受伤 其中5人重伤

美国《星条旗报》网站9月13日发表题为《至少5名海军陆战队员在彭德尔顿营训练事故中受重伤》的报道称，美国海军陆战队说，13日上午，一辆两栖战车在彭德尔顿营起火，导致正在训练的5名队员受重伤，另有3人伤势危急。
海军陆战队第一师在一份声明中说，共有15名海军陆战队员在位于加利福尼亚州南部这处基地发生的事故中受伤，其中8人已被送往加州大学圣迭戈分校卫生中心就医。这8人中有5人重伤，3人伤势危急。
声明说，4名队员被送往加州大学欧文分校医疗中心。其中两人伤势危急，另外两人的伤情不明。
声明还说，一人被送往拉霍亚斯克里普斯纪念医院，目前情况稳定。还有两人受轻伤，正在彭德尔顿营海军医院接受治疗。
第一师发言人保罗·盖尼少尉说，目前起火原因尚未查明，但有关部门正在对事件进行调查。事件发生时，海军陆战队正在进行战备评估，这是军队训练计划的一部分。
盖尼说：“我们真心为这些正在接受治疗的队员和他们的家人祈祷。”
AAV-7两栖战车是一款重30吨的装甲车，它可以把海军陆战队及其装备从海军的两栖攻击舰上运送至陆地并投入战斗。这款履带式战车的前段形似大型船体，这有助于它在水中前进。它一次最多可运送28名士兵。
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