研究说智能运动手环存在个人数据安全隐患

随着智能运动手环和手表等可穿戴设备的普及，它们每天收集的大量数据是否被安全保管？英国爱丁堡大学14日发布的一项研究说，这类产品存在个人数据安全隐患，有必要增强相关保护措施。
智能运动手环等设备通常在用户佩戴过程中能够实时检测并记录心率、步数、消耗的热量、睡眠时间等数据，以便让用户更好地了解自己的日常运动状况。但爱丁堡大学研究人员领衔的团队认为，这些数据在传输过程中有可能被第三方截取并利用。
团队用Fitbit公司的两种智能运动手环进行测试，这两个型号都是市场上比较热销的产品。通常为了对相关数据进行分析，手环与云服务器之间会进行通信，而研究人员在测试中找到了方法来拦截这种通信，从而获取手环用户的数据。
这项研究还显示，手环所用的加密系统可以被破解。研究人员把手环拆开并修改储存在内存中的信息，就能绕过加密系统并获取其中的数据。
爱丁堡大学研究人员保罗·帕特拉斯说，这项研究显示在一些热销的可穿戴设备中，安全和个人隐私保护措施仍然没有跟上新技术发展的节奏。为了帮助厂商改善可穿戴产品系统中的类似问题，研究团队制作了一个详细的指南。
研究团队表示，这项研究结果出来后，Fitbit公司已经开发了软件补丁来提升产品在保护隐私方面的安全性。帕特拉斯说，他们欢迎这家公司及时做出的改善措施。（新华社）
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