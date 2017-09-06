    • 2017年9月15日

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    时隔半月，朝鲜今晨再次发射导弹飞越日本北海道

    星期五, 九月 15, 2017


    据韩联社9月15日报道，韩国联合参谋本部（联参）15日消息，朝鲜今晨在平壤顺安一带向半岛东部海域发射型号不明的导弹。

    韩国联合参谋本部指出，朝鲜于韩国当地时间6:57发射了一枚弹道导弹，该导弹的最大弹道高度为770公里，导弹最终射程为3700公里。这一射程已经大于朝鲜导弹发射场距离美国关岛的3400公里，表明朝鲜实际具备其宣称的“覆盖关岛”能力。

    根据这一射程和弹道高度指标，基本可以确定朝鲜再次进行了一次火星-12中远程弹道导弹试射。

    韩国总统府青瓦台即将举行国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议讨论对策。

    另据日本NHK电视台报道，根据日本政府的消息，朝鲜发射的导弹于日本当地时间7：04进入日本上空，并在2分钟后于7:06离开日本上空。在继续飞行10分钟后，导弹于7:16落入北海道东部襟裳岬以东2000公里外的海域。

    日本政府警报呼吁日本东北部各县居民前往掩蔽所，目前尚无伤亡报告。

    此前在8月29日，朝鲜曾发射一枚火星-12弹道导弹飞越日本北海道上空，落入太平洋水域，飞行距离2700公里，弹道最大高度550公里。

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