时隔半月，朝鲜今晨再次发射导弹飞越日本北海道

据韩联社9月15日报道，韩国联合参谋本部（联参）15日消息，朝鲜今晨在平壤顺安一带向半岛东部海域发射型号不明的导弹。
韩国联合参谋本部指出，朝鲜于韩国当地时间6:57发射了一枚弹道导弹，该导弹的最大弹道高度为770公里，导弹最终射程为3700公里。这一射程已经大于朝鲜导弹发射场距离美国关岛的3400公里，表明朝鲜实际具备其宣称的“覆盖关岛”能力。
根据这一射程和弹道高度指标，基本可以确定朝鲜再次进行了一次火星-12中远程弹道导弹试射。
韩国总统府青瓦台即将举行国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议讨论对策。
另据日本NHK电视台报道，根据日本政府的消息，朝鲜发射的导弹于日本当地时间7：04进入日本上空，并在2分钟后于7:06离开日本上空。在继续飞行10分钟后，导弹于7:16落入北海道东部襟裳岬以东2000公里外的海域。
日本政府警报呼吁日本东北部各县居民前往掩蔽所，目前尚无伤亡报告。
此前在8月29日，朝鲜曾发射一枚火星-12弹道导弹飞越日本北海道上空，落入太平洋水域，飞行距离2700公里，弹道最大高度550公里。
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