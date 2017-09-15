纸价飙升原纸供给不足 中国网购或遭遇“纸箱危机”

日媒称，在网购规模迅速扩大的中国，邮寄包裹必不可少的纸箱正在陷入供应紧张。原纸的价格在最近一年里飙升了七成。一天产生10亿个包裹的“双十一”购物节即将到来，“纸箱缺货”已经开始让业内人士叫苦不迭，其影响甚至会波及日本。
据《日本经济新闻》9月14日报道，“从今天开始上调产品价格。”中国最大的箱板原纸产品生产商玖龙纸业在9月11日宣布上调产品价格，这已经是8月以来该公司第四次提价。据业界相关人士介绍，去年7月每吨3000元左右的原纸价格在今年9月已经超过每吨5000元。
报道称，在阿里巴巴等公司的推动下，网购在中国得到快速普及。2016年经快递发出的小型包裹数量达到313亿件。
另一方面，作为中国政府应对大气污染等环境问题的措施之一，造纸企业面临着更为严格的监管。废气排放不达标的中小企业被迫关停。此次原纸价格飙升一方面是由于纸箱需求量激增，另一方面也是由于供给延迟。
报道称，加剧涨价压力的还有政府对废纸进口的限制。近年来，从欧洲进口到中国的所谓“再生资源”中混入了大量粗劣的废旧塑料和废铁，引发批评声浪，指责“中国成了世界的垃圾场”。于是，政府在7月宣布停止包括部分废纸在内的废品的进口。
中国每年从包括日本在内的海外市场进口1700万吨废旧纸张，作为生产纸箱的原料。没有原料自然就无法生产。7月以来，就在价格飙升的同时，“搞不到纸箱”的危机感也开始蔓延。
报道称，每年11月，由阿里巴巴等企业发起的大型网购促销活动“双十一”购物节都会在中国火热展开。纸箱如果断了货，由网购带来的便利生活的前提也将随之崩塌。在中国，废纸回收业务正在繁荣兴起。
2016年，中国的箱板原纸消耗量达到4600万吨，占到全球的三分之一。
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