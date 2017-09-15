安倍莫迪高铁开工仪式秀团结 日印确认加强安保合作

日媒称，正在印度访问的日本首相安倍晋三9月14日在西部古吉拉特邦的工业城市艾哈迈达巴德，与印度总理莫迪一道出席了培养高铁司机等人员的研修设施的开工仪式。该设施的建设是印度引进日本新干线技术的高铁建设计划的一环。
据日本广播协会网站9月14日报道，安倍在开工仪式上致辞说：“莫迪总理决心在印度建设高铁，并选定了日本的新干线技术。日本政府和企业将携手合作，全面支持莫迪总理的这一决定。”他对印度在国内全境引进日本的新干线技术寄予期待。
报道称，印度政府决定引进日本的新干线技术，建设连接国内最大商业城市孟买和艾哈迈达巴德的高铁，这条高铁全长约500公里，计划2023年投入使用。此外，印度政府还计划在国内建设其他6条高铁线路。
据俄罗斯卫星通讯社9月14日报道，印度总理莫迪和日本首相安倍9月14日在艾哈迈达巴德宣布启动孟买至艾哈迈达巴德高铁建设。
报道称，莫迪与安倍在隆重的开工仪式上按下象征性按钮。安倍称：“如果日本的技术与印度的人力资源结合起来，印度就将成为‘世界工厂’。”他说，他想几年后重访印度，乘坐这趟高铁欣赏窗外的风景。
莫迪则指出，该联合项目有着很好的经济利益。他解释说，高铁能帮助印度提高生产率，成为下一代人的经济增长引擎。
莫迪还说：“高铁是新印度的象征。印度应重点建设高铁这种未来交通工具。”
孟买至艾哈迈达巴德高铁项目是印度的首个高铁项目，采用日本的新干线技术，项目造价约为150亿至170亿美元（1美元约合人民币6.6元——本网注）
另据日本广播协会网站9月14日报道，日本首相安倍9月14日与印度总理莫迪举行会谈，并发表了联合声明。会谈结束后，两位领导人出席了联合记者会。安倍表示：“稳固的日印双边关系是维护地区秩序的基础。我决心与莫迪总理一道，在促进亚太地区乃至世界的和平与繁荣方面发挥主导作用。”
据日本共同社9月14日报道，日本首相安倍9月14日在印度古吉拉特邦甘地讷格尔与印度总理莫迪举行会谈。这是两人在三年里的第10次会晤。
报道称，似乎是考虑到中国的海洋活动，两人确认将加强携手美国的安全保障合作。安倍在会谈后的联合记者会上还就朝鲜核与导弹开发问题指出，“必须由整个国际社会来履行联合国安理会的制裁决议”，呼吁最大限度施压。
两国领导人发表了倡导实现“自由、开放、繁荣的印度洋太平洋”的联合声明。
基于美印海军与日本海上自卫队实施联合训练“马拉巴尔”，安倍强调“将以与莫迪总理、美国特朗普总统的牢固信赖关系为基础，加强三国合作”。联合声明中写入了日印将就防卫装备研发展开合作。
两国领导人参加了日本提供约1900亿日元（约合113亿元人民币）贷款的签字仪式。其中也包括了1000亿日元的面向高铁的贷款。
虽然日本政府消息人士称东京谋求把它与新德里的副外长和副防长级安全会谈升级为部长级对话，但安倍和莫迪在声明中坚定地表示维持当前安排。
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