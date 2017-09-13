    • 2017年9月13日

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    冲绳要求对美军搜查权限 多次申请未果再闯关

    星期三, 九月 13, 2017
    据日本《东京新闻》9月12日报道称，冲绳县知事翁长雄志11日在东京都与防卫相小野寺五典和美国驻日首席公使约瑟夫·扬分别会面，就规定驻日美军地位和基地使用规则的《日美地位协定》，提出了冲绳县自己制定的修改方案。除了要求承认在美军设施外发生的案件和事故中，日本拥有搜查权外，还加入了允许扣押导致事故的美国军机等美方财产的内容。

    翁长说：“县民的愤怒正在超过忍耐的极限。希望尽早采取措施，修改《日美地位协定》，减轻过重的负担。”这是冲绳县17年来首次提出修改方案，目的在于改善美军接二连三在县内引发事故和案件的局面。

    在冲绳县的方案中，除了搜查权，还要求在实施夜间训练等给民众生活造成较大影响的情况下，在日美联合委员会听取地方自治体的意见。

    《日美地位协定》于1960年生效，基于日美安全保障条约，对驻日美军的法律地位和基地管理及使用作出规定。

    协定规定，美军和文职人员在执行公务期间引发的案件、事故，美方拥有裁判权。以1995年冲绳县发生的美军士兵强奸少女事件为契机，冲绳县要求修改地位协定，但没能如愿，日美两国政府只是以修改使用规则和签署补充协定的形式，进行了应对。

    翁长雄志之所以提出冲绳县自己的修改方案，源自对日美两国政府根深蒂固的不信任感。每当发生涉及美军的案件和事故时，冲绳民众的不安情绪就会蔓延，于是提出修改要求，但至今一次也没有成功。

    去年11月，冲绳县名护市发生的“鱼鹰”运输机严重损毁事故由于有地位协定的存在，日方事实上根本不可能参与搜查。对于由导致事故的美方主导搜查工作一事，冲绳出现了强烈不满。

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