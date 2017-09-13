安理会批准对朝实施新制裁 美方放弃多项强硬措施

外媒称，联合国安理会11日一致决定加大对朝制裁力度，禁止朝鲜纺织品出口并对其原油进口进行限制。
据路透社9月11日报道，这是2006年以来由15个成员组成的安理会针对朝鲜弹道导弹和核计划一致通过的第九份制裁决议，为赢得中国和俄罗斯的支持，美国对最初提出的更强硬决议案进行了削弱。
一周前，美国常驻联合国代表妮基·黑利曾呼吁实施“尽可能强烈”的制裁。但经过几天的谈判后，华盛顿放弃了好几项措施以赢得俄罗斯和中国的支持，包括争取实行原油禁运、把朝鲜领导人金正恩和国家航空公司列入黑名单等。
另据德国《明镜》周刊网站9月12日报道，联合国安理会把对朝鲜的原油供应限制在每年200万桶。安理会一致同意相关决议，但其内容已经明显软化。
此前的决议草案要求彻底实施原油禁运并直接对朝鲜领导人金正恩实施金融制裁，但美国在谈判中没能得到中国及俄罗斯的同意。
新的原油供应限额将从10月1日起生效，到今年底只能给朝鲜供应50万桶原油，从2018年1月1日起每年只能供应200万桶。此前讨论的彻底禁运备受争议，因为那将严重影响朝鲜人民的生活。
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