女留学生在新加坡遭男房东非礼，是忍气吞声还是勇敢告他？

常常有女留学生投诉，在新加坡租房会遭到男房东非礼。很多留学生往往息事宁人，搬走了之。
曾有个女留学生向南洋视界投诉说，她曾在一个租屋单位，晚上睡觉醒来居然看到男房东蹲在她床边，显然男房东用钥匙打开房门。
但这位留学生最后没有选择报警，只是向房东妻子反应后得到退房。
不过，一名23岁的韩国女留学生遭到房东非礼后，勇敢报警，让这名房东被控上法庭。
据报道，事件发生在去年7月21日至24日，位于四美的一个组屋单位。
女学生在庭上透露去年7月通过一租屋网站看到房间出租，过后和房东吴振勇（47岁）碰面，刚见面时觉得房东和蔼可亲，房租仅600元，就签下合约。
当女生入住后，吴振勇假装教她锁门，抱着她的双手并用下体触碰她的臀部。
女生很怕，不敢出声，躲回了房内。
第二天放学回家，男房东开着大门洗澡，这次女生躲进了厨房。
吴振勇冲凉后穿着内裤走进厨房，假装教她晒衣服，站到她身后，并用下体触碰她的臀部多次。
吴振勇将面对五项非礼罪和两项侮辱女性尊严罪状。
女生还揭露，当初她签完合约，就接到一个未知来电，声音十分像吴振勇，问她是否试过自慰，还说“自慰对身体有好处”，她怕得立即挂断电话。第二天她搬进租屋，被非礼后曾质问吴振勇是否打了上述电话，男房东竟回答说“自慰对身体有好处”。
报道说，男房东不认罪，法庭将续审。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost