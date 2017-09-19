男子伪造身份追求前女友 称患癌骗其90万拆迁款

女子拿出家中的90余万元拆迁款给“患癌”男友治病，没想到竟是前男友设下的一个骗局。
2017年7月14日晚，王女士到顺义公安分局后沙峪派出所报案，称被男友“周某”骗取钱财共计人民币90余万元。但经民警调查后发现，原来是王女士的前男友董某，伪造假身份追求王女士，以患病为由骗取了王女士的钱财。
面貌酷似前男友 女子坠入情网
王女士报警后，民警仔细询问了王女士事情的前因后果。王女士今年27岁，是顺义本地人。2015年底，一名自称“周某”的男子出现在她的生活里。这名男子不仅对王女士嘘寒问暖、关心备至，更让王女士心动的是，周某与王女士的前男友的外貌十分相似。
王女士的前男友名叫董某，两人2010年相识相恋，因为性格不合于2015年初分手，对前男友旧情难忘的王女士看到周某心情十分复杂。而对于王女士的疑问，周某解释称，他本人与董某是表兄弟，所以长相相似，而且他俩的关系也很好，但董某在几个月前因病过世。
听说前男友过世的王女士非常难过，同时她也将对前男友的感情转移到这个面貌酷似前男友的周某身上，在周某柔情蜜意的攻势下，王女士逐渐放下心防，不仅对周某的说辞深信不疑，还全身心地投入到了这段恋爱关系之中。
男子声称患癌症 女子动用自家拆迁款
2016年初，周某突然告诉王女士，他得了癌症，身体已经开始腐烂，急需一笔医药费，王女士开始想办法帮周某凑钱看病。
王女士家是一个拆迁户，家里很多拆迁款都存在一个存折上，由王女士母亲掌管。一心只想着帮助男友的王女士，将目标对准了自家的拆迁款。王女士哄着母亲把存折拿到手，取出现金后转给周某，并跟随周某去存款。
到银行后，王女士发现周某所拿的卡和身份证都是董某的信息，王女士起了疑心。面对王女士的质问，周某解释说，自己与董某生前关系非常好，董某物品都放在他那里，董某过世后，这些东西他就一直自己拿着用。
王女士相信了周某的说辞，后来她直接把存折从母亲手中要了过来。从2016年初到2017年6月仅仅一年多时间，王女士转给周某人民币高达90余万元。
在这期间，王女士多次提出陪周某去看病，但都被周某以各种理由回绝了。后来存折少了大笔钱的事情被王女士的母亲发现，在母亲的逼问下，王女士说出了实情，王女士的母亲意识到女儿很有可能受骗了，便劝说她到当地派出所报警。
综合各种线索之后，民警认为董某嫌疑最大。随后民警电话传讯董某到后沙峪派出所配合调查，董某对编造“周某”名字及骗取王女士钱财供认不讳。据董某交代，自己一直没什么正经工作，得知前女友家得到一大笔拆迁款后，手头紧张的他对这笔拆迁款动起了“歪脑筋”。
董某知道自己对前女友的伤害太深，很难复合，所以想到了乔装改扮，编造出一个叫“周某”的表兄弟，并更换了新手机号、微信号等，用假身份重新接近王女士，并将心地单纯的王女士再次拖进了他编织的爱情陷阱中。然后董某以自己患病为由骗取王女士医药费。民警去董某声称看病的朝阳医院和301医院查询他的病例，均未查到任何相关信息。
目前，犯罪嫌疑人董某（男，29岁，通州人），因涉嫌诈骗罪已被顺义警方依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。（法制晚报）
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