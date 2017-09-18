科威特将驱逐朝鲜大使并降低外交等级：或受美施压

外媒称，科威特方面表示将驱逐朝鲜大使。科威特埃米尔最近到华盛顿与美国总统特朗普举行了会晤。美国正在对其盟友施压，要求他们切断与朝鲜的所有关系，作为对朝鲜开发能打到美国城市的远程核武器的回应。
据美联社9月17日报道，科威特政府以及美国驻科威特大使馆都没有就此事做出回应。
报道称，一名不愿透露姓名的海湾地区官员17日证实，科威特将驱逐这些外交官。科威特方面在8月份递交给联合国的一封信也表明了这一态度。
另据法新社9月17日报道，美国的盟友科威特已限期朝鲜大使在一个月内离开，并将降低其与朝鲜的外交关系等级，一名科威特高级外交官17日对法新社说。
这名不愿透露姓名的官员说，朝鲜驻科威特的外交使节将被减至一名临时代办和三名外交人员。
报道称，就在不到两周前，科威特埃米尔谢赫萨巴赫·艾哈迈德·萨巴赫刚刚访问了华盛顿。
此外据俄罗斯卫星通讯社9月17日报道，科威特媒体援引科威特外交消息人士的话报道称，科威特要求朝鲜大使离境，以此作为对平壤最新导弹试射的抗议。
科威特媒体指出，根据联合国安理会决议，作为对朝鲜导弹试验的回应，科威特决定降低朝鲜在该国的外交机构级别，仅留下外交使团的临时负责人及三名外交官。
科威特外交消息人士指出，朝鲜使馆已获悉科方要求减少外交官人数到四人的决定。
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