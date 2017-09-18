从模仿者到创新者 中国何以很快成为世界技术领袖？

美媒称，技术领域的全球力量转移正在进行中。几十年前，中国在技术界被认为不过是一个模仿者。在国际科技界看来，中国企业复制西方产品的可能性大于它们迸发自有创新理念的可能性。但经过多年的政府支持、国内生产总值（GDP）强劲增长和对教育的大力投入，前景发生了变化。中国已经从模仿者转变为创新者，在金融技术、生物技术和机器学习的新时代，它估计会担负起全球领导角色。
据美国《福布斯》杂志网站9月12日报道，中国技术的发展得益于三个主要因素。首先，经济增长推动着互联网企业的扩大。中国互联网络信息中心提供的数据显示，中国网民去年增长了6.2%达到7.31亿人，其中95.1%的人通过手机上网。而且，中产阶级日益壮大将导致对创新产品和服务的需求增加。
其次，劳动力市场的强劲人才供应也帮助了国家的技术行业。近些年，一批训练有素的人进入科技行业。因此，一支庞大而精良的劳动力队伍形成，正好可以满足对未来技术的需求。有这样一个庞大的人群作后盾，中国发展新技术的努力当然会受益。
第三，政府的大力支持不可忽视。中国中央政府创立了一套稳定的、具有可预见性的制度，并推出了扶持性监管政策。政府的大力投资也给了中国技术行业一个蓬勃发展的平台。北京对半导体行业的扶持就是现成的例子：电脑芯片是政府产业政策的中心内容，中国已经承诺到2025年向国内半导体行业投资1500亿美元。这些巨额补贴肯定会产生重大影响并使中国取代美国成为半导体创新方面的主导者。
报道称，虽然中美两国在半导体生产方面仍有明显的差距，但中国政府的积极投资计划肯定会有助于它成为全球主导者。强大的半导体市场具有战略意义，因为中国希望满足对智能手机与日俱增的需求、使关键产业现代化和尽量减少对美国进口商品的依赖。
据《福布斯》报道，中国的主导金融技术市场将在中国技术的海外发展中发挥关键作用。中国已经拥有世界上最大的金融技术市场，有着大批谙熟互联网的消费者。并购将帮助中国金融技术巨头在移动支付、供应链和消费金融、互联网借贷、在线理财、保险和个人财富等领域拓展国际影响力。
报道称，此外，中国的生物技术和制药技术必将蓬勃发展。如今，很多人才和海外投资者在考虑向这个行业投入资本。外国投资者正在积极寻求投资有前途的中国生物技术公司，政府正在通过设立专门的生物技术区等激励措施来推动创新。
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