英国将恐袭威胁提升至最高级

外媒称，英国首相特雷莎·梅9月15日晚宣布，将英国的恐怖主义威胁级别从次高等级“严重”提升至最高等级“危急”。
据埃菲社9月15日报道，英国伦敦西南部的帕森斯·格林地铁站9月15日早高峰期间发生爆炸，截至目前造成至少29人受伤。目前“伊斯兰国”组织（IS）已宣布对此次事件负责。
此前英国的恐怖主义威胁级别一直维持在第四级，即次高等级“严重”。“严重”意味着十分可能发生恐袭事件。
上调恐怖主义威胁级别的决定是由英国恐怖活动联合分析中心作出的。该机构位于军情五处所在地，由政府16个部门的代表组成。
梅称这是一项切合时宜的措施，并表示将调遣军队帮助警察加强全国范围内，特别是交通网线的安全工作。她还要求英国民众提高警惕并配合警方工作。
9月15日上午8时20分左右，一个装在超市塑料袋中的白色容器在帕森斯·格林地铁站的车厢里爆炸并起火。警方目前正在全力搜捕犯罪嫌疑人。
英国上次上调恐怖主义威胁级别是在今年5月曼彻斯特体育场恐袭事件后。
报道称，9月15日爆炸造成的29名伤者目前已经送医院治疗，大多数伤者为烧伤或在逃离过程中受伤。其中8人已经在当天下午出院。
交通部门关闭了该地铁线路上从温布尔登站到厄尔斯考特站之间的数个地铁站，与此同时警方正在对监控摄像头的画面进行排查。
据媒体报道伦敦地铁袭击所用爆炸物是一个小型自制爆炸装置，但并未完全爆炸，专家怀疑恐怖分子的目的是在早高峰时期造成大量人员伤亡。
梅当天参加了政府“眼镜蛇危机小组”举行的一次紧急会议。该机构由内阁要员、军方和情报部门代表组成。参加会议的还有伦敦市长萨迪克汗。
伦敦警方表示已经派遣数百名警察就此次恐袭事件展开调查，誓要揪出放置爆炸物的恐怖分子。
警方呼吁掌握相关信息和图像资料的市民协助展开调查，同时表示尚无与此次事件有关的嫌疑人员被捕。
今年以来，伦敦已经发生4起恐袭事件，截至目前造成36人死亡。15日的恐袭事件让很多伦敦市民回想起2005年7月的那起地铁爆炸恐袭事件，当时导致52人死亡，超过700人受伤。
另据德国之声电台网站9月15日报道，当地时间9月15日早上8时许，伦敦帕森斯·格林地铁站附近一列地铁上发生爆炸。恐怖组织“伊斯兰国”已经表态对此次袭击事件负责。
伦敦警方在对现场进行勘查后表示，爆炸是由一个简易爆炸装置引起。伦敦市长萨迪克汗向媒体表示，警方已经在追捕嫌疑人。但他不便透露更多细节。
同时，英国已经宣布全国进入最高恐怖袭击警戒状态。英国首相特雷莎·梅表示，炸弹装置“原本应该造成更大的伤害”，但还算幸运的是，这个炸弹装置只有一部分被引爆，避免了更多的人员伤亡。前英国军方的爆破专家亨特向美联社表示：“我认为这是一个失灵的高度爆炸装置。”
一名推特用户上传了一个白色容器燃烧的照片，并写道：“火球从车厢上飞下来，我们赶快跳出车门。”
据目击者称，乘客有的脸部严重烧伤，有的头发被烧掉。随着火势蔓延，大家都挤向唯一的出口。在之后的踩踏事件中，有更多人受伤。
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