李显龙总理：在“一带一路”倡议下不断深化新中合作

新加坡总理李显龙将于9月19日至21日对中国进行正式访问。李显龙16日在新加坡接受了新华网专访，以下是专访的全文：
新华网：各位新华网网友，大家好。李总理，您好。您将于9月19日到21日对中国进行正式访问，感谢您行前接受新华网的专访！
李显龙：你好！
新华网：在“一带一路”倡议下，包括新加坡在内的很多相关国家都积极参与。从新加坡涉及的相关投资数据来看，新加坡参与的程度是比较高的。请您谈谈，如何看待和评价“一带一路”倡议？
李显龙：我们对“一带一路”的评价是积极的。中国经济不断发展，中国在国际系统中的比重越来越大，对国际关系的影响越来越深。
“一带一路”倡议是一个方法，能够使中国积极地与周边国家、贸易伙伴国和欧洲、亚洲甚至非洲国家连接起来，加强彼此间的密切合作，深化基础设施、贸易、旅游等方面的互惠互利。这样一来，中国可以融入整个区域和国际经济体系中，同时也可以积极促进其他国家的繁荣发展。我认为，这对于中国是好的，对于整个国际体系也有正面影响。
新华网：新加坡在接下来的“一带一路”建设中，将会发挥怎样的作用？
李显龙：在这方面，我们跟中国曾经谈过，也签署过一个谅解备忘录。中新之间有三方面主要项目：第一个是基础设施的互联互通，第二个是金融的合作，第三是第三方国家的合作，例如人才培训活动。我们觉得可以将双方的优势配合起来，达到一个更好的效果。
举一个例子，如果一个中国公司到“一带一路”某个相关国家投资或者开发市场，它可以跟新加坡合作，利用新加坡的金融中心、交通枢纽、贸易和服务设施等，到新加坡设立区域总部，或者到新加坡聚集融资，借力新加坡去进军整个“一带一路”的其他国家。
新华网：您刚刚提到新加坡在区域中的一个作用——便利性。明年将是中国与东盟建立战略伙伴关系十五周年。新加坡当下正是中国—东盟的协调国，明年将是东盟轮值主席国。您认为新加坡在促进中国—东盟战略伙伴关系，以及推动东南亚的互联互通，和东盟一体化进程方面，接下来会有哪些具体的措施和工作？
李显龙：新加坡是协调国，明年是主席国，我们当然会尽力促进，其实（东盟）我们叫亚细安，促进亚细安和中国之间的合作和配合。亚细安和中国之间已经有很深厚的经贸合作了，对绝大多数的亚细安成员国来说，中国是他们最大的贸易伙伴国。而双方的贸易合作涵盖很多内容，是很丰富的。
我们每一次开峰会，李克强总理跟我们会面，跟成员国的领导会面时都会谈很多东西。所以基本上内容已经有了，那关键是成员国和中国之间的、成员国与成员国之间的关系，还有亚细安这个组织和中国之间双边的关系。
如果整体关系好的话，经贸合作项目自然而然会源源而来。如果关系出了问题，互惠互利合作也会受到打击。所以我们是主席国，会尽我们的能力，促进亚细安和中国的关系，促进亚细安成员国之间的合作。
新华网：新马高铁受到各方关注，目前最新的进程是什么样的？
李显龙：在接下来的几个月内，我们计划在新加坡和马来西亚举行国际招标。对我们来说，这是一个相当重要的、很大的项目。对中国来说，这可能不是多么困难的一件事情，因为中国在这一方面有很丰富的经验，你们国内的高铁网络也有几万公里了，科技很先进，并且你们运作的经验也很丰富。我想你们针对这个项目肯定能够做出一个很高品质的方案。我们希望得到中国公司提出的方案，我们会给予客观的、严肃的考虑。
我在中国也坐过至少两次高铁，很方便。我坐的距离不远，从长沙到武汉，可能一个多小时就到了。后来从广州到深圳，不到一个小时就到了，非常方便，很平稳，很舒服。
新华网：近十多年来，中新经贸关系可以说取得的成果丰硕。除了三个政府间项目，新加坡与中国七个省份建立了经贸合作，成立了经贸理事会。
李显龙：多数是沿海的省份，但也有一些内陆的，有四川、辽宁、天津、山东、江苏、浙江和广东。
新华网：过去的中新经贸合作，不仅从大的范畴来看很红火，而且也做了很多务实的项目，国家间、省级都建立了很多园区。我们一说到中新合作，园区的合作非常显眼，比如说两国的旗舰项目苏州工业园。在今天的经贸关系中，区域经济在发生变化，产业经济也在发生变化。在您看来，进一步推动中新经贸合作，有哪些新的方式和形式？
李显龙：双方的合作必须与时俱进。因为中国发展得很快，中国发展的每个阶段需求都不相同，双方合作的重点也必须相应配合。民间合作反应很迅速，他们自然而然会去寻找最有利的、最能够发挥的新市场。
国与国之间，中新双方第一个重要项目就是苏州工业园，始于90年代初期。那个时候，中国正在发展各种开发区，正在招商引资，吸收外来投资，我们就开发了苏州工业园，（主要）就是软件转移，转移一些工业园管理和招商引资的软件。工业园现在可以说是成熟了，成功了，可能有一天还有机会上市。这可以说是第一个旗舰项目。
第二个旗舰项目是我们十年前建的天津生态城。那时，中国关注可持续发展，关注环保，所以生态城就将这两个主题做为重点。在生态城建设的十年里，其实也不仅限于这两个合作主题，我们现在也谈一些智慧城市的课题，也办了一些医疗保健培训项目。这也关系到一些社会管理、社会政策的问题。
第三个项目在重庆，就是中新（重庆）战略性互联互通示范项目。这是最新的项目，当然还是在初期，在起跑点上。我们希望它能够为中国的西部大开发起到示范性作用，因为项目的主题是互联互通、现代服务业。服务业就会涵盖金融、银行、物流等，所以在这方面不只是硬件、或者不只是一些建筑和工厂的投资，而是制度、运作和服务的便利化和简化，使企业能够尽量发挥他们的潜能。
譬如说，针对重庆项目，我们现在探讨的一个建议就是南向通道。南向通道关系到从甘肃到重庆、一直到广西北部湾钦州港的铁路。铁路已经有了，可是问题是我们还需要简化手续、缩短时间、降低成本，让公司能够更方便地使用这条物流线出口货物。中国西部虽然资源丰富、地广人多，但也面临一个大问题就是距离太远，要到达国际市场不是那么方便，从长江下去一直到上海是几千公里的距离。但如果使用南向通道到北部湾，就比较便捷，从北部湾再到新加坡也很快，到东南亚也很方便，从东南亚马上可以通过国际航运到世界上所有的国家。
这些都是具体的合作项目，并且我们选择的是对中国有意义的、能够配合中国自己的政策重点和自身发展的重要领域。双方觉得有意义、有价值，我们一起做。
新华网：在经贸合作的基础之上，两国之间离不开社会治理、可持续发展、人文交流等方面的合作。您觉得，在中新经贸关系的基础之上，接下来新加坡和中国还有哪方面可以合作？
李显龙：其实，很多中国官员都到新加坡培训，新加坡不少官员也到中国去考察过，我们双方互相借鉴、互相交换经验，是非常有价值的。正式的合作项目，我们也有一些，譬如我们跟中组部举办的领导力论坛，跟政法委也有一个社会治理高层论坛。
这些论坛提供了平台，让我们的官员、干部有机会交流、互相学习，吸收对方的经验。这些是双方面的交流，不只是单方面的交流。大家都面对一些类似的问题，尽管国情不一定相同，但是看到别人如何解决问题，自己可以获得一些启发，能够更灵活、更有效地处理自己的问题。
新华网：新加坡在2015年提出“智慧国家2025计划”，这是新加坡的国策。您最近提到中国在电子支付方面非常便利，您为什么会拿中国举例来说电子支付？
李显龙：因为在这方面，你们走得最快，在全世界可能是最先进、最普遍的。我自己没有亲身体验过中国的电子支付，不过我朋友告诉我，中国现在都已经不用现金了，都是用支付宝或者是微信支付，所以出门人家说“不怕口袋没钱，只怕手机没电”，这对居民来说是一个很方便的支付系统。
我们还没有达到这个境界，我们还在努力做。但是看到中国能做到这个境界，我想激励新加坡人，中国能够这么做，我们应该学习他们、借鉴他们的经验，应该也可以做得到。其实在新加坡，有一些商家也提供支付宝支付了，包括一些出租车。如果你在新加坡打出租车的话，你可以用支付宝去支付，对中国旅客来说很方便，觉得这里好像家一样。
新华网：中国共产党第十九次全国代表大会将于10月18日召开，我想请您对中国未来五年或十年的发展做一个评价？
李显龙：我走访中国已经三十多年了。三十多年来，我见证了中国巨大的改变，所有的城市，所有的省份，都比以前繁荣发达了许多，翻了很多倍。不一定所有的城市都像上海或者北京，但所有的城市都比十年前、二十年前进步了非常多。
这是一个全国性的变化。在基础设施方面也有很大变化，比如机场、高速公路、高铁、通讯和电讯网络等。到中国的每一个地方，每一个城市，马上就可以上网。今天的生活很方便，而三十年前，不是我们不去想，而是想不到。
中国的公司，包括电讯公司和各种科技公司其实在国际平台上，或者是在全世界平台上，都是数一数二的。淘宝、微信、华为，这些不仅是大公司，而且是科技很先进的公司，是领先科技。因此，中国在很多方面已经有了很大进展。最让我们印象深刻的是，中国人的思想改变了，生活方式不同了，还有中国人对未来的期望、解决问题的决心、寻求新突破的勇气，这个很难得。
大家觉得中国人站起来了，从160多年前的鸦片战争到现在，中国实现大复兴，自己要有自己的一份力量，有这样的勇气，有这样的决心。我看往后五年、十年，挑战肯定是有的。中国是一个很大的国家，是一个很复杂的国家，治理中国从来不是一件简单的事。不过有这样的勇气和团结，中国肯定会克服万难，肯定继续发展，继续向前进。
从新加坡的观点来说，我们觉得这是很好的事情，因为一个成功的中国，一个繁荣自信的中国，一个与邻国和其他国家和平互利的中国，不仅是中国的福祉，也是全世界的一件大好事情。（新华社）
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