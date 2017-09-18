巴拿马总统年内将访中国 中巴正就20项协议展开谈判

西媒称，巴拿马和中国16日共同表示，将寻求在贸易、旅游、能源等多个领域的20项协议的谈判中取得进展，以便在巴拿马总统巴雷拉年底前访问北京时完成其中多项协议的签署。
据埃菲社9月16日报道，巴雷拉当日在巴拿马城总统府会见了中国外交部长王毅。巴拿马政府在会见后发表的一份公报中称，巴雷拉和王毅一致认为，推动两国正在进行中的20项协议谈判对双边关系发展具有重要意义。这些协议涉及贸易、旅游、海运、签证、航空、能源开发等多个领域。
王毅16日抵达巴拿马城，开始进行中巴6月建交以来他对巴拿马的首次正式访问。王毅向巴雷拉表示，中方欢迎巴雷拉在今年年底前对中国进行访问。目前还不清楚巴雷拉访华的具体日期。巴拿马官方消息人士称，巴雷拉访华期间，两国将签署这20项协议中的一部分。
巴雷拉向王毅表示，巴拿马的物流平台可以成为连接中国和拉美的“桥梁”。同时，巴拿马希望中国企业能在巴设立地区总部，并让巴拿马成为两国间直飞航班的“航空枢纽”。
巴拿马政府的公报称，中国政府民航部门的官员以及该国主要航空公司负责人正在与巴方就这一合作进行磋商。巴雷拉对双边关系的发展前景寄予厚望，期待两国能在旅游、贸易、投资、海运、文化、人员往来等领域加强合作。巴拿马对中国出口的主要商品包括海产、木材、咖啡等。
王毅17日将出席中国驻巴拿马大使馆开馆仪式，并将与巴方签署有关政治磋商机制的谅解备忘录。
截至目前，中美洲只有哥斯达黎加和巴拿马与中国有外交关系。巴拿马副外长因卡皮耶此前表示，巴拿马将与中国就签署双边自由贸易协定展开谈判。
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