英国《卫报》：全球影响力正向亚洲转移

英国《卫报》网站9月9日发表题为《全球影响力正在向亚洲转移——欧洲必须适应这一点》的文章称，全球经济重心在2000年到2010年的短短十年间回到亚洲，扭转了之前2000年的几乎所有趋势。如果欧盟不能形成真正的影响力，最终就要屈从于外部角色的规则和压力。
文章称，2012年，麦肯锡公司利用荷兰格罗宁根大学的数据发布了一张引人注目的地图，展现了全球经济重心自公元一年以来发生的变化。如今，看着这张地图，人们会再次意识到欧洲的全球地位正在迅速受到挑战。
该地图的主要内容为：重心（通过衡量各地区的GDP来确定）从亚洲转向欧洲用了一个世纪的时间，也就是1820年到1913年。二战后，重心跨过大西洋，转移到了美国。在20世纪60、70、80和90年代，重心仍然留在北半球西部。然后出现了令人目眩的加速。就在2000年到2010年的短短十年间，重心回到亚洲，扭转了之前2000年的几乎所有趋势。
亚洲世纪“激动人心”
文章称，欧洲已经够热闹的了。有关平等、社会正义、多样性和移民的争论，德国大选，马克龙改革计划，英国脱欧乱局，更不要说关于波兰和匈牙利民主倒退引发的不安。如果欧洲人忘记了自己在世界上的位置，也是情有可原的。
文章称，欧洲很重要，但往往不像人们希望的那样重要。人们甚至不需要唐纳德·特朗普就可以意识到，旧大陆对美国重要性已经不如以往。奥巴马政府的一位官员在2012年曾说过，欧洲是多么“烦人”（当时正值欧元危机期间），而亚洲是多么“激动人心”。
这些都会产生心理冲击。研究表明，亚洲新兴经济体的人们往往比欧洲人乐观得多，前者的比例是58%，而后者的比例是24%。亚洲新形成的中产阶层相信他们的子女会更富裕：在他们看来，未来一片光明。另一方面，欧洲人则很难感到乐观。
欧洲强大需要团结
文章称，有鉴于此，必须把改变公众认知作为重启欧洲计划的关键。确定移民配额或者制订欧元区预算本身都无法实现这个目标。德国总理默克尔说：“只有欧洲成功，德国才能长久成功。”
马克龙试着鼓舞士气。他以欧洲和民主为主题，在雅典发表了慷慨激昂的讲话。他说，欧洲以往的失败“削弱了”欧洲人的“信心”。他呼吁重拾这块大陆的丰富文化，以拉近国家间的距离。他打算在2018年启动基层磋商进程，以便公民们能在欧洲未来的问题上具有更多发言权。
欧洲多次危机的创伤尚未痊愈，未来也许会爆发更多危机。不过，马克龙试图打造一项雄心勃勃的复兴计划，要找回欧洲在20世纪50年代展现的蓬勃活力，这无疑是对的。
马克龙最令人信服的观点或许并不完全是他本人所独创，但值得重申：任何国家单枪匹马都无法有效应对当今的挑战。欧洲只有团结起来才能强大——英国的艰难处境不断凸显这一点。如果欧盟不能形成真正的影响力，最终就要屈从于外部角色的规则和压力。
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