大佬心酸往事:马云创业失败4次 王健林9天9夜跑贷款

1994年，中国通过一条64K的国际专线，全功能接入国际互联网，开启中国互联网时代。转眼，23载过去，互联网包罗万象，17位大佬各自雄踞一方，家家旌旗招展猛将如云，日日鏖战厮杀，太多的短兵相接，龙血玄黄。
这些大佬纵横捭阖，用他们的爱恨情仇把中国互联网搅得波澜壮阔，功成名就背后是曾经灰头土脸咬牙熬过的一次又一次落魄失意。
马云
创业失败4次 账上曾仅剩200元
颧骨深凹，头发扭曲，露齿欢笑，顽童模样，5英尺高100磅重。他就是那个说出“我用望远镜都找不到对手”的男人——马云。如今，稳坐亚洲首富的宝座，能够与之匹敌的对手越来越少，他需要对手。
成功后的马云，人们聊18罗汉，聊阿里帝国的辉煌，也聊他6分钟搞定孙正义2000万美元、雅虎10亿美元，却忽视了他赤膊上阵的那段峥嵘岁月：求职因外貌被拒，翻译社靠卖袜子来补贴，亲自背包上门推销中国黄页，连续4次创业失败，公司差点因“非典”崩溃……
你甚至很难想象阿里巴巴这样的庞然大物在最为窘迫时银行里仅剩200元。有一次马云去见上海的投资商，对方出了一个苛刻的条件。马云不满意但犹豫不决，于是溜出去问管财务的同事，得到的消息是：账上已经没钱了。回去之后马云咬碎牙还是放弃了这笔投资。
当年最苦的时候，阿里的销售员深夜回到出租屋，用两毛钱打一壶热水，一半泡脚、一半泡面，这是当年阿里大多数销售员的生活状态。马云就是从这样的生活中走过来的。
马云曾说，“男人的胸怀是委屈撑大的”。如今阿里巴巴和马云的成就是多少不为人知的苦难磨砺出来的。
王健林
9天9夜没睡跑贷款，最后1分没拿到
王健林曾说，“为了拿到银行贷款，有一段时间，我九天九夜都没有睡着觉，什么安眠药，什么打针就是睡不着觉。到后期整个人都有点精神恍惚，失常了。第十天早上正开着会，“咣当”一头就昏迷在地了。我被紧急送到北京，最后找了比较好的一个医院去治疗。”
那时，银行八点半上班，王健林八点就去等行长，就在门口站着，甚至站到下班六点也不出来。银行等不到，就去家里等！他拉上一个好哥们，一起守了整整一个 晚上，到第二天中午也没见着人。就这样，王健林单位、银行堵了整整两个多月，一共跑了55趟，最终还是一分钱也没拿到。
除了缺钱，王健林还说在做商业地产的前三年里，打了222场官司。
“做商业地产的时候，最早因为不懂，造一座楼，把底层商铺全部卖掉。在初期的三年当中，买了商铺的人经营不好，就来告我们。我前三年当了222回被告， 虽然只输了两场官司，还是让整个公司疲于应付。成天在打官司，哪还有精力经营？客户就是这样，他的出租回报率没拿到理想中的10%、20%就来告我。如果 输了，可能很多人就扯着横幅上街上去闹事。”
马化腾
假扮姑娘陪聊 想卖QQ没人要
1998年，QQ那年还叫OICQ，马化腾每天一睁眼，脑子里全是怎么才能弄到钱的焦虑。为了筹钱，马化腾独自在办公室里一坐就是一整夜。为了“养”这只企鹅，腾讯抽皮扒筋，为了拉用户量，马化腾一咬牙，在网上亲自上阵假扮小姑娘陪聊。
2000年，那场互联网泡沫化寒潮袭来时，腾讯进入了最为困难的时期。账上余额不多，又被催着还欠款，股份还没人看得上，连做的产品也不被市场看好。“养不起就卖掉吧。”
结果就连卖QQ也波折频生，买方要么想独家买断、要么开价太低、甚至有人觉得这是小孩玩的东西。至今回想起来，马化腾苦笑当时的情形反而感到庆幸：
“我们曾险些把开发出的OICQ软件以60万元的价格卖给别人。现在有点庆幸当初没有贸然行事。要在互联网上掘金就不能只看到眼前利益。许多很有才华的网络人才往往没有注意这一点而失去了长远机会。”
任正非
有半年时间都是噩梦，半夜常常哭醒
2002年，那是华为的冬天，IT泡沫的破灭，公司差点崩溃了。“我无力控制，有半年时间都是噩梦，半夜常常哭醒”、“研发失败我就跳楼”，这是任正非在华为创业维艰期决绝说出的话。
那时他先后历经爱将背叛、母亲逝世、国内市场被港湾“抢食”、国外市场遭遇思科诉讼、核心骨干流失……他每天工作十几个小时，依旧深感无力。这位从小在农村吃苦长大，在部队锤炼多年，外人眼里坚强如铁的商业硬汉曾经如此艰难。
此后，在一封给华为抑郁症员工的公开信中，任正非坦诚，自己“也曾是一个严重的忧郁症、焦虑症的患者”，他的身体还得了多种疾病，因得了癌症动了两次手术……
“华为二十几年的炼狱，不是每周工作40个小时能完成的，华为初创时期，任正非每天工作16小时以上，自己没有房子，吃住都在办公室，从来没有节假日、周末……”
即便在黑暗里哭泣，但任正非呈现给员工依旧是充满斗志的状态，提出以奋斗者为本的口号。任正非历次讲话文件被外界视为圭臬，而主旨只有一个：身在黑暗，心怀光明，梦想不灭，努力前行。这段话也正是对任正非精神最好的诠释。
王卫
强势收权，招来黑社会追杀
在继圆通、申通、韵达以及中通之后，“快递巨头”顺丰也上市A股。按照市值计算，顺丰的创始人王卫的身价直接升至近 1290 亿元，成为中国的快递业首富。
但创业之初，顺丰与“三通一达”一样开始以加盟代理的方式，继续扩张业务。此时，王卫都已经有了退休喝茶打球的计划。但加盟的模式推广后，出于利益驱使，一些顺丰的加盟商擅自在货运中夹带私货，自己开始延揽业务。
这时，王卫坐不住了，王卫要求加盟商要么把公司股份卖给他，要么就滚出顺丰。开始强势收权，他 9 次抵押财，用钱把产权全部回购，不想交权的就走人！当时，曾一度传言有可能让王卫付出生命的代价，一些加盟商竟然请了香港黑社会人员追杀王卫。这一事件给 王卫的日常生活留下的影响是，一直到今天，王卫在任何地方出现身边都有4-6个保镖。
2010年，顺丰的销售额突破120亿，当初跟着 王卫创业的这十几个人里面，其中一人身体不太好，王卫跟他说，你别干了，我养你，高薪。谁知这哥们死活不愿意，说情领了，但无功不受禄，于是要了一辆面包 车，跑到华强北收快件去了。正因为王卫对员工的仗义，才让那么多人愿意跟着他。
刘强东
员工贪钱让餐厅倒闭 34岁一夜愁白头
刘强东第一次开餐厅创业失败，是因为收钱的小女孩跟大厨谈上了恋爱，两个人把公司所有的钱都给贪了。
那时刘强东才大三，不是每天都能来餐厅，再加上缺乏管理经验，很快就被人钻了空子，大厨指挥买菜的多进货，时间过了他规定得保留天数（3天）就扔掉掉，然后和收银女孩儿分成。扔得越多， 贪得越多，最后整个餐厅的人都在贪。
开餐厅这个事情，把刘强东之前敲代码挣得第一桶金全赔光了。他只好找父亲借钱还债，然后给每个员工发了两份工资。走的时候还告诉大家：“我再也不回来了，这个餐厅，你们爱干嘛干嘛。”
后来，刘强东还回忆说，“一个成功企业的员工离开了去找工作很容易，市场也很多人抢。而作为一个失败或者倒闭的企业你到市场找工作是很难的，你是败兵。 所以那个时候心里面的那种痛苦真的是难以言喻的，真的是不到一个月的时间，我这儿有白头发，过去我看小说，说一夜愁白头发，自己认识到的时候有点恐惧感， 骨子那种恐惧感，还有那种对兄弟们那种愧疚、羞愧。带来的痛苦可以说是真的是无法言喻的，一段时间头发就白了，一直到现在也没有再重新变黑掉。”
宗庆后
42岁创业 骑三轮车到处送货
42岁开始创业，从贷款14万元、靠三轮车代销汽水及冰棍到坐拥800亿成“2012年中国内地首富”，宗庆堪称传奇。
1978年秋，宗庆后已33岁，靠城镇干部职工退休后，在农村下乡插队的知青子女可以返城顶替的政策。在杭州上城区邮电路小学校办工农纸箱厂当工人。
创业之初，宗庆后就背上几十个样品到处去推销。一开始情况并不顺利。他只能不停地跑，不停地想办法。现在总在说某某是营销天才，其实所有天才都是逼出来的。而这些，似乎也是他随着大批知青年下乡的十五年所锻造的。
曾有人问他：人生最应大有作为的15年，你却在农村度过，是否后悔？
宗庆后回答，“这15年，尽管是我人生中最年轻，最有成长希望的大好时光，看起来似乎在农村没有什么作为，但对整个人生道路其实很有帮助。这15年的艰苦生活，磨练了我的意志，能吃得起苦，同时也练就了比较好的身体。为我42岁重新创业，打下了比较雄厚的基础。”
柳传志
创业初期被骗300万 从未动摇
1984年11月，在中科院计算所的一间自行车棚改造的不到20平米的平房内，联想成立了，那一年的柳传志刚刚迈入不惑之年，进入40岁。
柳传志在年前的一次会议上表示，企业家和创业者的不同在于，企业家要不停地有追求，还要能经得住击打。可以说，从他放弃中科院的工作走上创业路的那一刻，他就在不停地追求和抗击打。
1987年，深圳一家私人进口公司骗走了联想300万元，柳传志当时连拿板砖拍对方的心都有了。他们在“骗子”家蹲守了很长时间，最终把这笔钱追讨了回 来。柳传志曾感慨说，“困难无其数，从来不动摇”。不动摇，这算是创业甚至做任何事情的制胜利器了，“千磨万击还坚劲”。
周鸿祎
创业初遭人抢话筒，在台上边跑边念稿
1998年，周鸿祎创业后拿到了200万元的融资。跟现在的很多创业者一样，他想花钱为公司做一次公关。
98年的大环境，和一般人说互联网就跟说天书一样，咬着牙拿了10万元赞助了一场晚宴，借此得到了主办方提供的一小时演讲机会。
想着参加晚宴的人都是社会名流，对新鲜事物也容易接受。随即他让公关部准备了很长的稿子来宣讲公司理念。结果发现主办方并没有为他安排充裕的时间，主持人还上台抢他的话筒，他只好边在台上跑边念稿子，两人就像警察抓小偷一样，场面狼狈而尴尬。
雷军
诚心和微软合作，却被一脚踢开
雷军从大学开始就想着做出一个“世界一流”的互联网公司，他在金山耕耘16载，从总经理一直干到CEO，经历了无数风雨。
1994年，微软带着word4.0版本进入中国市场，并找到金山希望word与wps兼容。这无疑是一个难得的机会，既不分食市场，还可以完善用户的 使用体验，金山的高管无悬念地都投了赞同票。没有预料到的是，微软在迅速摸清中国用户的使用习惯后，随即推出了自家的产品，直接把金山踢到了一边，雷军一 时如坐针毡。
据他后来回忆，“基本上每天早晨醒来，我都会发现自己是在沙发上睡了一宿，因为在床上实在睡不着。”为了排解郁闷，他一度每天下午跑步五公里，对着天空大喊，“我是最棒的。”
丁磊
低潮期想卖网易 因财务问题无人买
丁磊的网易创业两年，上市前夕，为了把网易从个人企业转型为国际化公司，丁磊请了三位背景各异的职业经理人出任高管：来自香港的CEO黎景辉、来自台湾 的COO陈素贞、来自大陆的CFO何海文。然而，此三人似乎并没有和丁磊同心同德。黎曾在网易内部发公开信抱怨丁磊权力太大，而陈素贞和何海文更是将丁磊 吵得经常躲到广州去。
2001年5月1日之后，网易员工就没再看到陈素贞的身影，6月12日，黎景辉辞职，8月28日，何海文辞职。丁 磊后来感慨，“网易的最大教训就是人！”但丁磊无暇难过，9月，纳斯达克以财报存疑为由，宣布网易股票停止交易——这是中国公司第一次在美股被停牌。美国 互联网泡沫把网易的股价横腰折断，15美元到64美分，应该是连脚后跟都不剩。
可以说，自从网易上市之后丁磊就很迷茫。先是误报2000年收入，违反美国证券法而涉嫌财务欺诈，被纳斯达克股市宣布从即时起暂停交易。随后又出现人事震荡。
“那时的我连卖掉网易的心都有过，最后没卖不是因为心气高，而是财务审计有问题，别人不肯买。”丁磊如此回忆这段辛酸往事。
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