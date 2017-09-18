把汗水、献血和生命献给抗战——探访海南最后一位“南侨机工”

97岁的张修隆光着膀子坐在客厅的塑料椅上乘凉。和普通老人并无别样，张修隆满脸皱纹，牙齿几乎掉光。老人微微眯着眼睛，不时打盹。身旁一台陈旧的立式风扇呼啦啦直响，和老人一起消磨着时光。
张修隆还有一个特殊的身份，他是海南最后一位健在的“南侨机工”。
1939年，3200名风华正茂的南洋华侨子弟放弃优越的生活回到祖国，加入了一支特殊的部队成为汽车司机和修理工，他们通过抗战生命线——滇缅公路抢运了50多万吨物资，为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的胜利做出了不可磨灭的贡献，以汗水、献血和生命谱写了海外中华儿女爱国主义的光辉篇章。
他们，被称为“南侨机工”。
“抗日战争全面爆发后，国内战事吃紧，新加坡的报纸都有报道，每过一天心情就愈加焦虑。”彼时，从海南南下新加坡掘金的张修隆回忆说，南京、上海相继陷落，军队节节败退，南洋的侨胞们再也坐不住了。
此时，年仅21岁的张修隆瞒着舅舅，和文昌同乡陈玉初一起报名参加了第九批南洋华侨机工回国服务团。
到达昆明后，张修隆在最短的时间里接受了汽车驾驶及维修培训，加入滇缅公路的运输车队，将一批批物资运送到抗战前线。
“我在车队负责运输的是汽油，这比其他军用物资更加危险，只要有弹片火星，汽油随时会爆炸。”
危险，这是97岁老人张修隆回忆抗日战争联系到的词语。在盘山公路上，他不仅要注意车况路况，还需随时保持听觉灵敏，只要听到日军飞机发动机的轰鸣声，就必须马上隐蔽。
浓烈的硝烟在后方升起，很多机工并没有像张修隆幸运躲过日军轰炸。究竟有多少机工在日军的轰炸中死去，至今没人说出准确的数字。但翻车、疾病、轰炸成为南侨机工为国捐躯的主要原因。据厦门华侨博物院名誉院长、厦门市华侨历史学会常务副会长陈毅明编撰的《南侨机工抗战纪实》一书统计，直接牺牲在滇缅公路和滇缅战场上的南侨机工有1028人。在全长1146.1公里的滇缅公路上，相当于每公里公路上就牺牲了一名机工。
1945年，抗日战争结束后，张修隆回到了新加坡，即便见到了舅舅和朋友，他也未曾提起自己这6年到底去了哪里。1949年新中国成立，张修隆选择回到魂牵梦绕的故乡海南开始了农耕生活。
如今，张修隆还保持着在南洋喝咖啡的习惯，生性豪爽的他遇到天热时干脆光着膀子。在卧室靠床的那个抽屉里，老人家颤巍巍地翻出了几个盒子。“南侨机工归国服务团”绶带、“世界反法西斯战争暨抗日战争胜利纪念功勋章”，那些证明过他曾经为国奉献的物件，都被老人家珍藏。
2015年年中，曾有一份特殊的邀请函寄到张修隆位于海南文昌市抱罗镇的家中，那是一份来自抗战胜利70周年阅兵典礼的邀请。张修隆的家人还记得，打开邀请函的刹那，这位已经95岁高龄的老人两眼含着热泪，久久不语。
遗憾的是，因为身体原因，张修隆最终未能成行。
2015年9月3日，张修隆特意起了个大早，在家人的簇拥下坐在电视机前，观看中国抗战胜利70周年大阅兵直播。当画面切到那一个个端坐在车上的老兵时，张修隆知道，那里有一个属于他的位置，在世界反法西斯战争史上，有一段他参与书写的历史。（新华社）
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