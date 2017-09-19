特朗普联合国首秀呼吁改革 俄代表表态不支持

外媒称，让联合国变得“具有实用性”将主宰唐纳德·特朗普18日在纽约联合国大会首秀之行的首日行动。
据德新社9月18日报道，特朗普选择把联合国改革作为一项传统上由美国主持的年度活动的主题。
报道称，他与美国常驻联合国代表妮基·黑利、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯以及来自120个国家的领导人一道出席了联大的一个会议。这些领导人已经签署了一项支持联合国秘书长的改革议程的公报。
德新社看到的该文件草案包括一个敦促“提高透明度和关于必要资源的可预测性”的要点，文件还要求古特雷斯“着手进行有效和有意义的改革，以使联合国变得具有实用性”。
特朗普在会上称，联合国成立之时曾拥有“真正崇高的目标”，但它必须重新获得全世界人民的信任。他说：“近年来由于官僚作风和管理不善，联合国没有充分实现其潜力。”特朗普称，这一组织的开支出现了上升，“我们没有看到与这种投资相一致的结果”。
俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾18日在接受采访时说，俄罗斯不太可能支持特朗普提出的改革联合国的方案。
塔斯社当天援引涅边贾的话说，虽然“声明中提出的观点初看显得很吸引人”，但联合国成员之间就拟议中的改革尚缺乏对话。他说，“我们都支持让联合国在国际事务中发挥更大作用”，但该机构还不需要剧烈的改革。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost