10万+媒体热文等同核心期刊学术论文？浙大论文评定新规引争议

英媒称，中国知名学府浙江大学近日推出新规，该校师生若在认可的媒体、网络平台发表文章并获得广泛传播，可等同于在学术期刊发表作品。这项规定一推出就引来争议，由于在学术期刊发表作品与大学教师考核评定密切相关，有学者和网友质疑，这种做法是否会让更多高校教师向官方的价值观靠拢。也有观点认为， 将网络文章与学术论文画上等号，会使学术界向市场化、娱乐化发展。
据英国广播公司网站9月18日报道，浙江大学9月15日在其官方微信账号上发布了《浙江大学优秀网络文化成果认定实施办法（试行）》，将优秀网络文化成果纳入学校科研成果统计、各类晋升评聘和评奖评优范围。这项规定适用于浙江大学的全校教师及在校学生，办法规定，在《人民日报》、《光明日报》和《求是》杂志刊发，并形成重大网络传播的作品，可申报认定为等同于国内权威学术期刊刊发；在《新华每日电讯》、《参考消息》、《半月谈》、央视等央媒及其“两微一端”发表并形成较大影响的，可申报认定为等同于国内一级学术期刊刊发；在包括新浪、搜狐、网易在内的重要商业门户网站及其“两微一端”上刊发转载并产生较大影响、形成较大网络传播的作品，也可申报认定为等同于国内核心期刊刊发。
办法还对网络传播程度有明确要求：较大网络传播是指作品被不少于10家主流媒体及其网络平台和重要商业网站及其网络平台刊发、转载，微信公众号刊发的作品，阅读量不少于10万。
浙江大学党委宣传部部长应飚认为，推出该办法是要“鼓励广大师生讲好中国故事，传播好中国声音，发出更多的正面观点、评论，共同营造风清气正的网络环境”，他还表示，优秀网络文化成果要以社会主义核心价值观为导向，运用正确思想文化对各种社会舆论和价值观念进行引导。
这项规定一出立刻引发网上热议。中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍发文支持，指学术期刊文章写作拖沓，时效性差，而很多网络成果的学术价值和影响力超过核心期刊，社会更愿意接受。但是此举迎来的质疑声似乎更大，有网友指出，网上的点击率和流量可以靠花钱买，把网络热文作为学术成果并不妥当。
“都知道可以花钱买粉丝买点赞买转发，所以说这是门生意。”网友“菊轩家有小豆包儿”在微博上评论。
“这下可好了，有这个捷径，还专心做什么学问哟。”另一名微博网友也说道。
这项规定将“在政治和商业的双重影响之下降低学术标准”，北京外国语大学国际新闻与传播学院教授展江表示。
展江指出，新规可能会引导学术界愈来愈往娱乐化的方向走，“从点击率和阅读人数来评断（学术成果）是错误的，”他说，“学术文章哪怕没有人看，你不能认为它没有价值。”
香港浸会大学传理学院高级讲师张少威则认为，在新闻类的报纸和杂志发表文章，尽管有许多人阅读，但不能算作严谨的学术成果。新闻机构难以像学术期刊一样请专家认定文章的专业水准，将发表网络文章等同于在学术期刊刊发会降低学术认定的可信度。
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