印媒欢庆日本在印度修高铁 配图却误用了中国的和谐号

印度首个高铁项目于当地时间9月14日在古吉拉特邦最大城市艾哈迈达巴德开工。消息一出，印度网友们纷纷欢呼雀跃：“让这一刻成为高铁发展进程的起始点”；“这才叫“打造新印度”，真是太棒了，谢谢莫迪总理！”“我们期待着更多这样的项目，作为一名工程师，我也很希望加入高铁工程建设”……
说起来，印度高铁项目的竞标就搞了好几年，角逐主要发生在中国与日本之间，2015年时中国一度率先取得了印度高铁项目可行性研究的竞标。但是当地时间2015年12月13日，同为日本首相安倍晋三出访印度期间，印度方面表示将选择“贷款政策更为优惠”的日本提案。
然而，在这次奠基仪式前几天，印度《经济时报》网站撰文称中印洞朗冲突将对中国竞标印度其他高铁线路造成打击、使中国无法追上日本的脚步。
文章称，洞朗冲突可能已经结束了，但却改变了中印关系。印度将会在很长一段时间里对中国保持警惕，所以，在其他高铁项目竞标中，日本也会击败中国。如果说早前印度在中日之间选择日本来修建这个高铁项目是出于价格、效率，以及维护费用等综合考虑，那么现在，印度更倾向于日本。随着印度与日本在海运贸易和军事合作方面关系越来越近，在其他的交易方面，印度也更喜欢日本，而不是中国。所以，洞朗冲突可能会让中国失去印度的其他高铁项目。
这样看来，印度日本不仅是“双赢”，甚至还能以此为契机建立起“轴心国”，而中国“或将成为最大输家”。美国《福布斯》网站也发布评论文章称，印度日本想以此打压中国。
相关部门官员声称印度选择日本而不是中国来修建第一条高铁线路的原因是，日本高铁发展历史上从未出现过安全事故。他可能在影射中国2011年发生的温州动车事故。
看起来，日本在这轮竞争中完胜中国。然而部分印度媒体和资讯网站在推特上欢庆终于迎来高铁的时候，却被发现使用的是一些中国人民非常熟悉的图片——和谐号。
以下是部分推特截图：
不过，在一片欢呼声中，也有印度网友表示不认为印度和日本此次达成了“双赢”， 日本是“赢”了，但是印度并没有。还有印度网友称：“自杀式”火车来了… 比“蓝鲸游戏”还致命……
为什么说是“自杀式”火车呢？据CNN援引印度官方数据显示，2015年印度因为火车事故导致近3万人死亡，动辄火车脱轨，伤亡数百人。而2014年数据显示，因火车事故死亡的2万7千余人中，占较大比例的一项死亡原因竟然是从车上掉下来/与其他车上的人相撞。
印度人口众多，但运力严重不足，不禁想起了“开挂”梗..……
因此，CNN对印度修建高铁提出了质疑：印度铁路系统是英国在160多年前修建的，铁路网十分庞大，每日能运输2300万乘客，几乎是整个澳大利亚的人口数量，12000列火车收尾相接都能绕地球一圈了。但是印度铁路系统长久以来一直饱受基础设施破旧不堪的折磨，连铁轨接口处都炸裂开了。据政府数据显示，超过60%的火车线路都在超负荷运行。莫迪政府已经拨款8.5万亿卢比(约合1340亿美元)用于升级铁路，包括200亿美元的资金专门用来提高安全性，但专家表示，这些钱太少了，投入的也太晚了。
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