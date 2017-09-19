英国数学教师又来中国“取经”了，这次派遣了70位教师交流两周

据中新网9月18日报道，18日，2017-2018中英数学教师交流项目在上海启动，来自英国的70位小学数学教师参加了开幕式。
之后，70位英国教师将分别赴上海43所小学开展为期8个工作日的浸入式教学交流。上海将分别在2017年11月和2018年1月派遣34位、36位小学教师前往英国35所小学进行交流。
据了解，上海数学教师在英的教学实践交流活动更因具有较强的“实战性”、“针对性”而受到英国师生的广泛认可，得到了英主流媒体的关注与积极报道，在英国社会引发了对中英教育体制、模式、方法的广泛讨论。
自2009年上海参加PISA（国际学生评估项目）测试以来，上海基础教育的全球影响日益扩大。2013年1月与2014年1月，英方先后2次派遣了50名英国数学与科学教师组成的教师访问团，来到上海师大进行短期培训；2013年11月，上海师大派遣长宁区初中教师培训班赴英国进行了21天培训。
2014年9月，英国中央和地方政府首先派遣数学教师60名(随行有10位自费参加项目的中小学校长)，来上海师大学习中国数学教育理论。在2014年11月至2015年3月上海应邀分两批派出60名小学数学教师赴英，分别在48所小学进行数学教学与交流。
根据英国教育部委托谢菲尔德哈勒姆大学对2014年交流活动的第三方评估初步结果，参加第一轮项目的48所基地学校中的多数学校，在上海教师到访后有了不同程度的改革。绝大多数参加项目的英国教师认为，上海教师的示范教学已在学校引起教学变革。
2015年9月，英国再派68名中学数学教师来沪交流，同年11月上海派遣34名小学数学教师和34名初中数学教师再赴英格兰分别在40所中学进行数学教学与交流。
2016年12月6日在上海举行的“中英高级别人文交流机制第四次会议”期间，上海市教委与英国教育部国际司续签了第二轮《关于数学教师交流的谅解备忘录》，并在2016年底和2017年初，分别互派了70名教师。
目前，新一期的“中英数学教师交流项目”已经启动。
不过，有网友建议，应该派一批英国高中生到中国的衡水中学、黄冈中学或毛坦中学体验，不要太长时间，只须一周，看下坚持率。
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