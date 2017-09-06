日籍商人在中国被捕 或涉嫌窃取中国航母情报

昨天是“九一八”事变爆发86周年纪念日，除了关注中国各界的纪念活动外，日本媒体尤其关注《大连日报》18日的一则消息：因涉嫌从事对华间谍情报活动被大连市国家安全局审查的日籍人员樋口健，于2017年9月18日被检察机关批准逮捕。
中国外交部18日也证实了这一消息。该人因从事何种“间谍情报活动”被批捕尚不可知，但日本时事通讯社18日提到，大连是一座军港城市，今年4月中国首艘国产航母在这里下水。被捕的日本人“可能涉嫌与此相关的军事情报被当做间谍”。
据环球时报报道，中国外交部发言人陆慷18日回答记者提问时表示，中方有关部门依法对涉嫌从事危害中国国家安全行为的日本公民进行审查，并根据《中日领事协定》及时通报了日本驻华相关领事机构。记者18日就此询问日本驻沈阳总领事馆常驻大连领事办公室，对方表示已关注到相关新闻，但此事隶属(日本)外务省海外日本人安全科管辖，因此不便给予回应。记者随后联系到日本外务省，对方表示，“已掌握相关信息，但现阶段对外没有回应”。
共同社称，大连市在5月拘留一名60多岁的日本男子，此次报道中涉及的有可能是这名男子。据了解，这名男子 30多年前就开始从事中日交流相关工作，曾多次前往北京。他还曾在北京的大学担任过客座教授，在中国政界、学术界拥有广泛的人脉。
据此前报道，，自2015年以来，因从事间谍活动等嫌疑被中国拘留的至少有12名日本人。其中6人今年3月以“考察温泉资源”名义，分别深入中国山东蓬莱和海南三亚五指山地区，实施非法勘测活动，被中方拘捕。由于三亚市设有中国海军军港等设施，中国方面怀疑其可能涉嫌非法接触军事机密。
报道称，据了解，12名被拘留的日本人其中4人今年7月被释放已回到日本，剩余8人还处于拘留状态，其中5人已被中方起诉。
对于有日本人在中国从事间谍行动，日方一直予以否认。日本官房长官菅义伟曾多次否认称，日本政府不会向海外派遣情报人员。
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