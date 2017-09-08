波音预计中国未来20年将花万亿美元买7240架新飞机

港媒称，美国航空业巨头波音公司预计，未来20年，中国航空公司会花费近1.1万亿美元（1美元约合人民币6.6元——本网注）购买7240架新飞机。
据香港《南华早报》网站9月6日报道，据波音商用飞机公司负责市场营销的副总裁兰迪·廷塞思说，中国对新飞机的潜在总需求比去年预期的数字增长6.3%。
廷塞思说：“相对于去年而言，我们现在对经济增长持更为乐观的态度。”他还说，货运市场的扩大和航空公司高于预期的扩张速度是调整增长预期的主要因素。
他在访问北京时表示：“中国持续的经济增长、对基础设施投入的巨额资金、日益扩大的中产阶层以及不断变化的航空公司商业模式都支持调高长期展望。”
报道称，波音公司还预计，对于中国国内和地区航线而言，单通道飞机会是最受欢迎的机型。他说，波音公司新交付的飞机有3/4都将是新型单通道飞机。
近年来，中国这个世界第二大经济体的出国旅游市场一直在以非常快的速度增长。
报道称，而且波音公司相信，中国朝着消费型经济的转型会在今后10年带来更多乘飞机出行的需求，特别是在国内的线路。
廷塞思说：“目前以及今后，世界上最重要的市场是中国国内市场。目前中国市场的规模约为美国国内市场规模的40%。”
报道称，不过他现在预计，中国会在2030年超越美国，成为全球最大的国内航空市场。
廷塞思预计，到那时，中国运营的货运飞机的数量也将超过美国。目前中国已经成为世界上最大的电子商务市场。
廷塞思说：“我们看到中国对货运飞机的需求很大。我们预计目前中国大概需要620架货运飞机，其中180架将是新建造的飞机。”他还说，其余将是由客机改装而成的货运飞机。
报道称，中国目前已经推出了第一款本土制造的窄体客机C919，这种飞机2015年11月首次亮相，旨在打破空中客车和波音两家公司对于全球航空市场的垄断。研制这种机型的中国商用飞机有限责任公司目前正致力于研发被称为C929的宽体客机，以便向同样主导该领域的这两大公司发起挑战。
不过廷塞思相信中国的市场规模能够接纳国内和国际的竞争者。
他说：“单通道飞机的整体市场规模接近三万架飞机——足以支持波音公司的增长，足以支持空中客车公司的增长，也足以支持第三个竞争者的增长。”
一周前，与中国联合开发远程宽体客机的俄罗斯技术公司表示，针对这一项目，中俄两国将研发自己的发动机，此举显然旨在打破通用电气公司和劳斯莱斯公司两家独大的局面。
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