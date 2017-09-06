“萨德”系统剩余装备进驻韩国星州基地

在经过与反“萨德”民众整夜激烈冲突后，7日晨，美国和韩国军方将“萨德”反导系统剩余4台导弹发射车及相关物资运入韩国庆尚北道星州美军“萨德”基地。
按照韩国国防部的说法，美韩至此已完成“萨德”系统在韩的“临时”部署。是否最终部署“萨德”系统，将依据对全部部署用地的普通环评结果作出决定。不过，此前有韩方官员称，环评计划并不意味着推翻韩美同盟之前的决定，而是旨在提高其国内程序正当性。
从6日深夜起，数百名当地民众及和平人士聚集在“萨德”部署地附近的星州郡韶成里，彻夜阻拦“萨德”装备进入，韩国警方出动了大约8000名警察。
反“萨德”民众聚在通往“萨德”基地的道路中央，并用汽车堵住道路。警方试图驱散人群时，与民众发生激烈肢体冲突，双方均有人员受伤。
现场口号声、呼喊声和尖叫声此起彼伏。民众高呼“反对暴力警察”“你们是美国警察吗”“誓死抵制‘萨德’”等口号。一名当地居民对记者说，他们将奋战至最后一刻。
天亮时分，警方最终控制了道路。当地时间7日8时左右，数辆运送“萨德”系统导弹发射车及相关物资的车辆通过韶成里旁的道路，驶向美军“萨德”基地。
韩美已于今年4月26日将“萨德”系统的雷达及2台导弹发射车等部分装备部署至星州基地。韩国总统文在寅7月29日指示相关部门与美方协商“临时”部署“萨德”系统剩余装备。
韩美推进部署“萨德”系统引起星州当地民众、韩国和平人士以及邻国强烈反对。
中国外交部发言人6日说，在韩部署“萨德”系统非但解决不了有关国家的安全关切，只会严重破坏地区战略平衡，损害包括中国在内的本地区国家的战略安全利益，同时加剧半岛的紧张和对立。
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