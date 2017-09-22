美联储宣布下月启动“缩表” 彻底逆转量化宽松政策

外媒称，美国联邦储备委员会20日称，将于10月份启动减持债券资产的计划，并表示年内仍可能上调短期利率。
年底加息几率大
据美国《华尔街日报》网站9月21日报道，美联储20日维持利率不变，但暗示年内可能再加息一次，尽管通胀持续低迷令一些官员对今年再次加息有些疑虑。
美联储主席耶伦在为期两天的政策会议结束后召开的新闻发布会上称，美联储官员认为经济正强劲复苏。这解释了官员们为何预计未来几年将保持逐步加息节奏。
数月来美联储已就启动“缩表”作出暗示，尝试为这场前所未有、时有争议的购债试验画上句号。“缩表”决定在美联储获得全票通过。实施购债计划的目的是支撑美国经济和金融市场。
耶伦表示，鉴于经济状况已有了明显的改善，美国民众应能感觉到美联储为货币政策正常化而采取的措施非常合理。
美联储官员的最新经济预测暗示，基本上他们仍预计年底前需要再加息至少一次。决策者仍预计明年将加息三次，2019年将加息两次，2020年将加息一次。
在将基准利率维持在接近于零的水平长达七年后，美联储于2015年底启动加息，至今已加息四次，每次加息幅度为25个基点，最近一次加息是在6月份，目前联邦基金利率的目标区间是1%到1.25%。
货币政策正常化
据路透社华盛顿9月20日报道，美联储在结束为期两天的政策会议后发布的经济预测显示，16名美联储理事中有11名预计，到2017年底联邦基金利率维持在1.25%到1.50%的区间内是比较“合适”的。这比当前的利率水平高出0.25个百分点。
正如人们预期的那样，美联储表示它将从10月份开始减持目前规模超过4万亿美元的国债和抵押贷款证券，一开始会将每月到期证券再投资规模减少最多100亿美元。
在始于2007年的金融危机和经济衰退后，美联储在2008年至2014年间实施了三轮量化宽松措施，以刺激经济增长。“缩表”行动将开始逐渐逆转量化宽松政策。
按照计划，再投资削减规模每三个月会增加100亿美元，逐渐增至每月500亿美元的最大值，直到美联储的整体资产负债表在未来几年内减少1万亿美元或者更多。
耶伦表示，只有在经济状况“严重恶化”的情况下，美联储才会逆转其“缩表”计划。她预计美联储将以“循序渐进和可预见”的方式来推进“缩表”计划。
据《日本经济新闻》网站9月21日报道，美联储20日决定完全终结金融危机后实行的量化宽松政策，开始缩减此前大幅膨胀的资产负债表。继2015年底启动加息后，此次“缩表”将使美联储的货币紧缩进程进入新阶段。
继6月加息后，美联储将通过启动“缩表”推动政策操作从危机模式恢复到日常模式。目前美国经济增长进入第九年，表现坚挺。从2008年秋季爆发雷曼危机到现在已经过去九年，终于完全摆脱了需应对危机的局面。在主要的央行中，欧洲中央银行也在考虑缩小量化宽松规模，英国央行也暗示可能启动加息。
经济复苏入正轨
据美国《华盛顿邮报》网站9月20日报道，美联储20日说，美国经济已经足够强劲，央行可以从10月份开始缩减目前规模达4.5万亿美元的资产负债表，逐渐取消近十年前经济陷入严重衰退时开始实施的大规模刺激计划。
美联储将于10月减持100亿美元债券，并在未来数月逐渐增加减持债券的数额。
美联储主席耶伦20日说：“这里传达的根本信息是，美国经济表现很好。”
美联储称，美国经济持续好转。美联储还说，招聘市场回暖，消费者继续消费，商业投资开始“恢复”。按照美联储目前的预测，今年的经济增长率将达到2.4%，远远高于去年。
在金融危机和随后的衰退发生后，美联储采取前所未有的举措，把所持国债和抵押贷款证券规模从9000亿美元增至4.5万亿美元，力图扭转经济走势。现在，美联储认为，经济复苏“走上正轨”，美国不再需要巨大的保障网。
美联储没有调整利率，目前利率仍维持在1%至1.25%的区间。但是，这家央行称，经济增长将非常强劲，足以支持在年底之前再次加息并于2018年再加息三次，使利率达到2%以上。
对于求职者来说有一个好消息：美联储估计美国公司将继续雇用员工，明年的失业率将进一步降至4.1%。
道指连日创新高
据法新社纽约9月20日报道，在美联储决定不排除12月份加息的可能性之后，随着银行股大涨，美国股市道琼斯指数20日连续第七天创收盘纪录新高。
道琼斯工业平均指数收涨0.2%，报22412.59点；标普500指数收涨0.1%，报2508.24点；而以众多科技公司为成分股的纳斯达克综合指数收跌0.1%，报6456.04点。
美联储在为期两天的会议结束后宣布，维持现有利率不变，并将启动逐步取消金融危机期间的刺激措施的计划。这些举措都在预料之中。
但美联储还暗示，可能于今年12月再次加息，这一消息带动摩根大通银行和美国银行等银行股上涨。
美联储在声明中说，飓风“哈维”、“艾尔玛”和“玛丽亚”给一些地区“造成了严重困难”。但美联储认为，飓风对经济的影响只是短期的。
美国文德利希证券公司首席市场策略师阿特·霍根说：“（美联储）给人的整体感觉是适度偏鹰派。如果（债券）收益率继续上涨，金融股的波动可能加剧。”
据路透社东京9月21日报道，美元21日表现亮丽，亚洲股市则下滑，因美联储此前宣布计划10月开始缩减资产负债表，并暗示今年稍晚时可能再升息一次。
明晟（MSCI）亚太地区（除日本）指数下跌0.4%，无视美股隔夜实现的微小涨幅。
韩国综合股价指数下跌0.2%，澳大利亚股市下滑0.9%。
日本股市日经指数上涨0.18%，美国债券收益率上升提振金融类股，美联储决议后日元对美元汇率下滑提振了出口类股。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost