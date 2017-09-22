OECD上调中国今明两年增速预期 盼全球复苏企稳

英媒称，经济合作与发展组织（OECD）20日说，全球主要经济体的经济表现正在好转，但仍缺乏自我维持的增长。OECD在这份经济展望报告中上调了包括中国在内的一些国家的增长预期。
据英国《金融时报》网站9月20日报道，这家总部设在巴黎、代表发达经济体的国际组织在最新的经济展望报告中说，只有增加对私有部门的投资，才能让增长得以持续，带来工资的可持续增长，以及解决不平等问题。
虽然所有主要经济体目前都出现了积极增长势头，但OECD首席经济学家凯瑟琳·曼呼吁各国政府“不要过于乐观，（因为）强劲且可持续的全球中期增长前景还不是板上钉钉的事”。
OECD在这份经济展望报告中上调了中国、俄罗斯以及包括英国在内的欧洲国家的增长预期，同时认为明年的全球经济表现会更好。
该组织预测，今年全球经济增速将从去年的3.1%提高到3.5%，明年增速将达3.7%，其中美国、欧元区、巴西和俄罗斯的贡献最大。
OECD预计，中国经济今明两年将分别增长6.8%和6.6%，均比此前的预期上调0.2个百分点，而受商品服务税改革的影响，印度经济增长预期被下调，但该国仍将是全球增长最快的大型经济体之一。
只有处于脱欧谈判进程中的英国的经济前景在恶化。OECD预测，2018年，英国将是七国集团中经济增长最慢的国家，而在2016年，该国的经济表现在七国集团中名列前茅。
对此，英国财政部的一位发言人回应说：“我们必须继续把重心放在让生产力恢复增长上，这是实现工资增长和提高人民生活水平唯一可持续的途径。”
OECD对经济增长的力度，尤其是欧元区的强劲增长感到意外。曼说，欧洲短期的经济增长势头源于欧洲央行成功放松了金融环境，欧元区的税收和公共支出政策也带来了更多刺激。报告还说，“预计近期欧元升值对经济活动的影响不大”，在“消费持续增长、投资趋稳和出口增长良好”的背景下，经济还将继续加速增长。
曼说，短期经济前景变得更光明，给各国政府带来了“一线机会”，它们可以把资本支出和改革放在首位，以确保周期性增长未来仍能持续下去。
她呼吁各国政府重点增加有助于扩大商品和服务产能并增加就业岗位的公共支出，包括对工程和儿童保育的投资。
OECD还呼吁各国，尤其是新兴经济体，加强对产品市场的监管，促进竞争，以推动生产力的增长。该组织说：“可持续的和全面的增长取决于决策者能否始终满足市民的期望。”
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