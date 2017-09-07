说好的扩舰计划又要泡汤？特朗普新国防预算坑惨美国海军

近期，美国国会将对2018财年装备采购预算进行表决。作为特朗普上台以来首次由本届政府制定的装备预算，2018年度的装备采购案受到美国国内和外界广泛关注。然而，笔者注意到，此前国内媒体对2018年度国防采购预算的报道，大多只关注了宏观的预算分配和浮动情况，却鲜见对于大家最关注的装备采购具体方案的分析。因此，笔者通过对于2018财年国防预算手册的细节梳理，以及美军装备情况相关资料的搜集，为大家简要评述美国新财年的宏观预算及装备采购情况。
预算盘子扩大 海军最为失望
美国2018财年国防预算中，基础预算5745亿美元，海外紧急行动646亿美元，综合达到6391亿美元，比2017财年的5867亿美元多了8.9%。鉴于2017年预算是奥巴马政府的政策遗产，而特朗普自上台伊始就不断高喊增加军费扩充军备，将近9%的预算增长幅度也不算少了。
然而，将看似巨量的宏观预算细分到各军种，就会发现其实军种经费仍然捉襟见肘。在目前公布的预算分配中，空军基础预算达到1654.9亿美元，比2017财年的1464.72亿美元增加12.98%，在3大军种中增长率最高。但考虑到空军近年来海外作战任务繁多，装备更新进程不断加快，这一大幅增加的预算也能让美空军“勉强填饱肚皮”。
陆军基础预算达到1371.28亿美元，比2017财年的1228.93亿美元增加11.58%。由于陆军近年来较少有大宗新装备采购，增加的预算可用在增加军人薪酬福利和强化战斗训练等管理维持性支出上。对于近年来长期陷于反恐局部战争，并且在训练管理上深受其害的陆军，2018财年的预算无疑提供了休养生息以恢复战斗力的空间。至于在特朗普上台前陆军高声鼓吹的扩军计划，面对这个有限增加的预算，陆军也唯有“承认现实”。
而在陆海军三军中，对于新预算案最失望的当属美国海军。众所周知，美国海军近年来饱受舰艇数量严重不足、管理和训练支出入不敷出之苦。以至于在奥巴马政府后期，时任美国海军部长甚至威胁，如果国防部再不批准海军的扩军计划，就要辞职抗议。都说“会哭的孩子有奶吃”，但无论2017财年还是2018财年的国防预算，美国海军的诉求都没有得到足够重视。
数据显示，2018财年海军预算为1715.11亿美元，比2017财年的1590.96亿美元增加7.8%。不仅涨幅比陆空军要少，就连急于扩充战力的海军陆战队都从海军经费中“分蛋糕”。层层克扣下来，美国海军的经费只能勉强用于维持常规工资涨幅、日常训练战备和老舰维护升级上。至于此前美国海军提出的维持全球部署能力的最低限额——350舰计划和308舰计划，依照现有预算根本不存在实现的空间。
装备采购分蛋糕 空军成为“大赢家”
完了宏观的国防预算总额分配，再让我们把视线移到网友们最关心的新装备采购的具体方案上。
从数据上看，美国空军成为装备采购分配方案中的“最大赢家”。美空军近年新列装的各种主力装备采购量都将在2018财年稳步增长。其中F-35战斗机由2017财年的68架增加到70架。尽管2架的涨幅看似不大，但近2个财年总计138架的五代机采购量已非常可观，将在短期内快速更新和扩充美空军的F-35机队。
同时，由于F-35已进入批量采购阶段，此前由于“低速初始生产”模式而居高不下的单机价格会显著降低（因产量增加，单机研发成本分摊额降低）。2018年财年采购70架F-35战机的总价就比2017财年采购68架F-35战机的总价下降了5亿美元。同时，新型的KC-46A加油机同2017财年一样，保持了15架的采购规模，新型战略轰炸机B-21的研制经费也有显著增加。
此外，在美国空军装备的导弹和高技术弹药方面，2018财年采购量也将增大。美空军计划用于未来远程打击作战的“远程防区外攻击武器（LRSW）”的采购金额从1亿美元增加到5亿美元，此举旨在未来强化美空军的远程打击能力。而美空军在新型B61-12战术核弹研发上的投入也将增大。
相比在装备采购中获益颇多的空军，在宏观预算分配上颇为“憋屈”的海军再次充当苦主。美国海军航空兵装备的采购量较2017财年有所降低，2018财年计划采购的P-8A反潜机、F/A-18E/F舰载战斗机和V-22“鱼鹰”倾转旋翼机的实际数量都下降不少。当然这对于海军航空兵的影响倒是相对不大。
由于美国海军换装F-35系列战斗机的进程稳步推进，采购老式的F/A-18E/F的数量下降是必然趋势。而新型的P-8A反潜机和V-22倾转旋翼机在2018财年已进入换装末期，整体需求量降低也属正常。因此，美国海军航空兵的现役机队还将保持比较好的状态。
相比受预算影响不大的海军航空兵，美国海军舰艇部队在新财年装备预算中可谓受害颇多。新财年预算中，有52亿美元用于采购最后2艘弗吉尼亚级攻击型核潜艇、36亿美元用于采购2艘伯克III型驱逐舰、6.36亿美元用于采购1艘濒海战斗舰。此外，还有44亿美元用于投入第3艘福特级核动力航空母舰“企业”号的建造，并支付第2艘福特级航母“肯尼迪”号的工程尾款，还将在新一代的哥伦比亚级战略核潜艇的研发项目上投入19亿美元。
连带上述舰艇和其他一些勤务舰艇，美国海军计划在2018财年采购的新舰船数量仅为个位数，而且不得不将“大头花在现有舰艇和人员的维持上。尤其是近期，美国海军频频出现撞船等严重事故，显示出海军水面舰艇部队战备任务过重、训练不足、现役舰艇数量捉襟见肘的困境。一方面，现实情况需要美国海军在维持现有部队的日常支出上加大投入。另一方面，只有增加现役舰艇数量，才能从根本上缓解美海军困境。然而，囿于预算总额的限制，特朗普政府不得不损害体量过大，花费过多且优先级相对靠后海军的利益。
美国陆军则沿袭了多年来的惯例，在主要装备采购上的花销不多。数据显示，新财年美陆军装备采购主要用于更新现有装备技术水平并采购更多弹药。主要显著增加的采购项目是联合轻型战术车（JLTV），采购金额也不大。如上文所述，陆军将预算的相当部分花在了管理维持性支出上。同时值得注意的是，由于冷战结束前后美陆军采购了大量高技术地面装备，而这些装备今天仍然是美陆军主力现役装备，因此，未来一旦需要增加地面部队数量，将这些封存的装备重新投入现役即可。这也为美陆军省下一大笔装备采购费用。
维持现状补漏洞 地主家也没余粮
行文至此，恐怕有读者会有疑问，6300多亿美元的花销可谓海量，为何所有军种的“愿望清单”都无法得到完全满足呢？想要搞清个中缘由，我们还要回到美国军队所面临的诸多现实问题中去。
首先，由于美军的战略需求（或曰战略目标）太过“高大上”，不得不维持一支职业化、高度战备且全球部署的武装力量，同时还要投入数百亿美元以维持反恐行动。这导致美军在人力资源、管理维持等方面的花费居高不下，而且丝毫不存在降低的空间，仅维持现状就需要每年投入数千亿美元。
其次，奥巴马时代对于军费的控制和压缩，以及由此造成的兵力规模缩小、训练维护不足、装备现代化放缓等后果，已经导致美军出现战斗力退化的情况。而这种影响造成的漏洞，也不是依靠1个财年的预算增加就可以弥补的。耐人寻味的是，美国国防部公布的2018财年国防预算的报道中，还特别提及2018财年的国防预算已经超过了2011年《预算控制法案》规定的5200亿美元军费限额。这意味着如果奥巴马时代的国防预算设想得以实现，国防经费会比现在更少。由此，读者也就不会奇怪，为何美军官兵普遍对奥巴马持反感态度，而宁肯欢迎特立独行的特朗普了。
最后，尽管2018财年的国防预算增长对于美军来说只是勉强够用，但相比其他预算遭到大幅压缩的部门和领域，美国军队已经非常幸运了。据路透社报道，特朗普政府制定的2018年财政预算计划还将大幅削减福利、医保等支出，对于特朗普不感兴趣的环保等领域，预算更是出现大滑坡。面对美国总体经济形势并未好转，预算总额难以增加的局面，即使特朗普有心重建强大军力，现实困境也使其难以将之付诸实践。
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