世界经济重心将锁定亚洲 中国是重心的中心

新加坡《联合早报》网站9月2日刊发新加坡内政部长兼律政部长尚穆根8月28日在2017年亚洲经济论坛上的开幕演讲节译，题为《“一带一路”理念须集体来实现》。尚穆根认为，“一带一路”倡议一旦成功落实，必将重塑全球贸易格局。但要实现这一成功，中国必须尝试与各个利益方合作，协调利益、达成互惠。
尚穆根称，就地缘政治大趋势而言，面对中国的崛起，美国单方面行动的空间将会越来越小，且目前国际局势也会加速推动这种地缘政治趋势的变化。
目前中国企业正在各大洲不断拓展版图，它们愿意承担风险，投资大型的基础设施项目，而这是不论美国还是欧洲都无法做到的。此外，由于政治、经济体系差异，美欧也无法做出和中国一样的长期承诺。同时，中国有能力聚集资源并能够坚定地朝目标迈进。
反观美国，二战后美国的长期立场是维持世界和平与秩序，但现在美国狭隘地定义其国家利益，采取“美国优先”政策。当美国重新审视自己的利益，改变想法时，就会“牵一发而动全身”，影响到世界各国。
尚穆根称，“一带一路”倡议有潜力拉近欧亚大陆、中国和东南亚各国之间的关系，通过海陆渠道来促进国家和地区之间的贸易。作为成功的大国，中国必须认识到，基于其面积、重要性和影响力，它的行为将对他国带来巨大的影响。因此，中国必须采取措施去向其他国家保证，不会损害他们的利益，并且积极同其他国家交流。
尚穆根认为，“一带一路”倡议一旦成功落实，必将重塑全球贸易格局。目前，论国内生产总值，中国、印度和日本已经列入世界十大经济体，东盟作为单一的经济体也名列前十。“一带一路”倡议将把世界经济的重心锁定于亚洲，而中国会是这个重心的中心。但前提是，亚洲的各大经济体互相合作，没有贸易战，没有对立的联盟。
尚穆根称，未来世界将变得更加多极，美国、欧洲、印度、日本、澳大利亚等等国家不会在亚洲或其他区域的地缘政治格局中消失。同时也很难想象有任何一个国家能够取代美国的国际领导地位，包括中国。而且，美国在数个区域仍会扮演着最重要的角色。虽然很难预测这样一个多极化的世界会多稳定，但是一个稳定的世界符合美国、中国和其他国家的利益，所以它们必将确保世界维持稳定。
尚穆根称，亚洲充满着机遇，除了有“一带一路”倡议，中国和印度也在增长中。东盟本身的增长率也十分可观，到了2020年，东盟成员国的国内生产总值的总和预计高达近4万亿美元。
尚穆根称，新加坡会继续支持“一带一路”倡议等项目，因为这些项目让新加坡乃至本区域受惠。新加坡也会继续与邻近国家、中国、欧洲和美国保持良好关系。这些年来，新加坡就是这么做的，以国家利益为先，并且也将继续这个做法。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost