习近平：李显龙访华体现促进两国友谊的共识

综合讯，中国国家主席习近平说，新加坡总理李显龙这次访华，是进一步体现双方促进中新两国友谊的共识。
习近平是在北京人民大会堂会见李显龙时，作这番表示。
新加坡新传媒新闻引述习近平在会见中表示，在新历史时期，中新关系有很多的机遇，促进更丰硕、具实质性的合作成果。
习近平还表示，两国领导人都非常珍惜两国老一代领导人为两国关系打下的非常扎实的基础，并愿意继续推动中新关系持续健康向前发展。
新传媒引述习近平说：“这次你的来访，我想是进一步体现我们促进两国友谊的共识。这也是中新关系紧密的体现。”
另据联合早报网报道，李显龙感谢习近平的热情招待，并对中方为准备召开19大而忙碌之际邀请访华表示感谢。他对厦门顺利举行金砖国家峰会表示祝贺，并指他今晚将飞往厦门，时隔26年再次访问厦门。
报道说，李显龙谈到区域与国际事务时表示，最近几个月区域局势有了很多显著变化，美国新政府还在制定对亚洲的政策，朝鲜半岛局势引人关注，尤其是导弹试射令人担忧。东南亚方面，新加坡也正观察菲律宾和缅甸的局势。他说，不论大国小国都会受到这些事件影响，但是它们并不妨碍彼此间合作的能力。
另据新加坡《海峡时报》网站报道，习近平也对李显龙说，他已经向新加坡新总统哈莉玛发出贺信，并请李显龙转达对哈莉玛的热情问候。
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