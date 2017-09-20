习近平会见李显龙：涉及彼此核心利益和重大关切问题上要相互支持

习近平会见新加坡总理李显龙
新华社北京9月20日电，国家主席习近平20日在人民大会堂会见来华进行正式访问的新加坡总理李显龙。
习近平指出，保持高层接触是中新两国老一辈领导人的良好传统，也是中新关系紧密的体现。相信总理先生此次访问将深化中新传统友谊，推动两国各领域合作得到更大发展。
习近平强调，加强两国的政治互信，不断巩固和发展中新关系，符合两国和两国人民利益，也有利于地区和世界的和平、稳定与繁荣。双方要坚持相互理解和尊重，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中新两国在经济全球化、贸易自由化、投资便利化方面立场相近，观点相似，有着广泛共同利益。双方要加强发展战略对接，发挥好中新双边合作联合委员会等机制作用，不断开拓创新，丰富合作内涵，深化全方位合作。要继续加强人文交流，多做促进民心相通的事情，使中新友好传统得到更好继承和发扬。“一带一路”建设是当前两国合作重点，希望双方建设好中新（重庆）战略性互联互通示范项目，并在地区层面带动其他国家共同参与国际陆海贸易新通道建设。
李显龙表示，我完全同意习近平主席对新中关系的评价。新方坚持一个中国政策，反对台湾“独立”，希望看到中国稳定、繁荣，在国际事务中发挥更大作用。当前国际和地区形势迅速变化，新加坡希望更加密切地同中国在基础设施、互联互通、人力资源等各领域合作，加强发展战略对接，以造福两国人民。新方支持共建“一带一路”和成立亚洲基础设施投资银行，助力本地区和世界共同发展。新加坡愿积极促进中国－东盟合作关系不断深化。
两国领导人还就共同关心的国际和地区问题交换了看法。
国务委员杨洁篪等参加会见。
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