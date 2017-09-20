中国用户、开发者和律师组团举报苹果垄断：工商总局将于近日约谈

凭借着手机市场12%的占有量，却占据了整个行业近乎90%利润，苹果公司在全世界包括中国在内，继续上演着商业奇迹。
然而前段时间，中国 80 多家App开发者、律师团集体举报苹果涉嫌垄断，APP无故下架、无正当理由拒绝与开发者交易、差别待遇、搭售等这类行为。
那么，这件事目前进行到哪一步了呢？
上月底，这桩案件受理的律师事务所对外宣称，他们已接受31款受损应用程序开发者的委托，受损情形集中在苹果应用商店无正当理由拒绝与开发者交易，此前已经向国家工商总局举报苹果涉嫌垄断。
据《中国经济周刊》报道称，国家工商总局已于9月11日致律师事务所，国家工商总局高度重视，表示将于近日约谈此案件。目前工商总局正在评估审查对苹果涉嫌垄断的举报，以确定是否启动对苹果的正式立案调查。
开发者称，苹果公司下架程序不透明，申诉问题无法妥善解决，导致开发者损失严重。据数据统计，中国区App应用下架问题非常严重，仅在 2016 年 8 月至 10 月，就有 3 万多款中国区应用程序被下架，包括汽车之家、今日头条在内的多款的知名应用程序也曾经被苹果下架处理。
对于开发者而言，开发App所需承担的成本巨大，如若无故被下架，那么从App开发、上架到运营，其数月的全部劳动成果积累毁于一旦。据悉，仅因为下架问题，苹果在一个月内就被举报了两次，苹果在华涉嫌垄断或难逃此劫。
从目前中国的法规来看，垄断有三种情况：经营者达成垄断协议；经营者滥用市场支配地位；具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。
不过目前的难点是，苹果目前的市场份额未超过20%，基于此数据，较难认定苹果具有市场支配地位，从而较难认定其垄断，不过从全球数据情况看，他们符合这个条件。
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