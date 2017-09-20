盘点俄军最令人生畏火炮系统：威力堪比战术核武

俄新社9月17日发表题为《战争之神：俄军最可怕的火炮系统》的报道称，飞快的射速、难以置信的射程、毁灭性的卫星制导炮弹——国防部9月初订购了一批试用的“联盟-SV”自行火炮。它将取代“姆斯塔-S”自行火炮成为陆军炮兵的主力武器。就连西方专家也承认，“联盟”远远胜过其他竞争对手，包括此前被视为世界第一的德国PzH2000自行火炮。一直以来，俄罗斯炮兵总有可以回敬敌人的重量级武器，现在就带您了解俄罗斯最厉害的大口径火炮系统。
“芍药”和“牡丹花”
超大口径单管炮始终在军事大国的武器库中占有重要地位。苏联和美国在冷战时期都研制了这种武器。两国致力于制造出小型战术核弹的有效运载工具，以打击近距离内的成群敌军。
俄罗斯的这种武器是2S7“芍药”203毫米自行火炮及其改进型2S7M“牡丹花”。尽管它们的用途是发射核弹，但军械师也为其配备了强大的常规炮弹。
不过，威力和射程既是优势，也是劣势。俄罗斯适合发射这种武器的靶场屈指可数。此外，它的弹药量也不大——“芍药”有4发，“牡丹花”有8发。尽管如此，俄军迄今为止仍装备了300多门这种火炮。
“郁金香”
早在上世纪70年代列装的2S4“郁金香”迫击炮至今仍是一种令人生畏的武器，没有人急于让它退役。“郁金香”的主要优势是能够使用各种240毫米的炮弹——爆破弹、燃烧弹、子母弹、制导弹。迫击炮是曲射火力，能摧毁位于隐蔽位置和防御工事内的目标。同时，它可以在隐蔽阵地发射，难以被发现。
“郁金香”在阿富汗战争中接受了战斗洗礼。高机动性让它可以像装甲车一样在沟壑纵横的地带行动，强大的火力能摧毁有峡谷或掩体保护的目标。240毫米的爆破弹能有效打击隐藏在山洞、土围和堡垒里的火力点。
“静脉”
2S31“静脉”120毫米自行火炮在1997年阿布扎比国际防务展上首次亮相。它是在空降兵装备的2S9“九度音”轻型自行火炮在阿富汗战争中大显身手后研制的。国防部认为陆军也需要这种武器，但要安装在更重型的BMP-3底盘上。俄军在2010年开始装备首批“静脉”。
它与“九度音”的主要区别在于自动化程度高。“静脉”配备了火炮计算系统，能获取、传输发射数据并显示在车长的显示屏上。车载计算机能同时提供30个目标的信息。车长只要选定目标，火炮就会自动瞄准。“静脉”采用120毫米半自动膛线炮，能发射各国生产的迫击炮弹和榴弹，这使得它在出口上颇具吸引力。
“龙卷风”
1987年列装的BM-30式“龙卷风”齐射火箭炮如今被认为是全世界最强大的火箭炮。它一次能发射12枚250公斤重的300毫米炮弹，杀伤面积约70公顷，射程在20公里到90公里之间。专家估计，6门“龙卷风”的齐射威力与战术核武器相当。
现在，最新的“龙卷风-S”正在取代俄军现役的“龙卷风”。它能根据指挥系统的信号自动调整炮弹轨道。简而言之，这种原本用来打击面目标的武器现在变成了有效打击点目标的高精度武器。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost