张德江、王岐山分别会见新加坡总理李显龙

新华社北京9月20日电，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江，中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山20日在北京分别会见了新加坡总理李显龙。
张德江在会见时说，新加坡是中国特殊的友好邻邦。两国建交以来，保持了密切沟通与合作，双边关系取得长足发展。习近平主席提出的“一带一路”倡议为中新关系发展带来了重大历史性机遇，双方要扩大各领域合作，深化人文交流和地方合作，使中新与时俱进的全方位合作伙伴关系始终充满生机和活力。中国全国人大愿加强与新加坡立法机关友好交往，继续为两国合作营造良好法律和制度环境，不断增进两国人民的友好感情，为深化两国关系发展作出积极贡献。
李显龙说，在双方共同努力下，新中合作不断扩大深化。新方愿与中方加强互学互鉴，推进“一带一路”框架下的务实合作，实现互利共赢。
艾力更·依明巴海参加会见。
王岐山在会见时说，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持党要管党、全面从严治党，严肃党内政治生活、强化党内监督，取得重大成效。自己给自己治病动手术是世界性难题。全面从严治党，最终目的是要探索长期执政条件下自我监督的有效路径，始终保持党的先进性和纯洁性。十八届党中央从解决群众反映最强烈的不正之风和腐败问题切入，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，赢得了人民群众对党中央的高度信赖，彰显了中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。全面从严治党一旦开了头就永远在路上，要踩着不变的步伐，坚定不移走下去，不断厚植党执政的政治基础。
李显龙赞赏中国共产党全面从严治党取得的显著成效，并介绍了新方反腐败工作情况。
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